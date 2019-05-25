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    Крах «Красной машини»: Фінляндія не пустила Росію в фінал чемпіонату світу з хокею

    • Іван Вербицький
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    Фіни поставили&nbsp;&laquo;встающіх с колєн&raquo; назад на коліна - Крах «Красной машини»: Фінляндія не пустила Росію в фінал чемпіонату світу з хокею
    Фіни поставили «встающіх с колєн» назад на коліна
    is.fi

    Овечкін, малкін, Ковальчук і компанія подивляться завтрашній фінал зі сторони

    Сенсація таки трапилася. Збірна Росії, єдина команда, яка зібрала на цей чемпіонат максимально сильний склад, поступилася збірній Фінляндії, команді, котра навпаки приїхала у Словаччину напівмолодіжною обоймою.

    Вже у першому періоді фіни продемонстрували, що жодних комплексів перед зірковішими і досвідченими росіянами вони не відчувають. Суомі володіли помітною перевагою і впродовж перших 20-ти хвилин втратили мінімум півдесятка нагод відзначитися. Росіянам щастило і надійно грав у воротах Андрєй Васілєвскій.

    Вирівняти гру команді Ільї Воробйова вдалося лише ближче до середини другого періоду. Втім, саме вирівняти, бо переваги з того часу в обох команд уже не було.

    Єдиний у зустрічі гол фінська збірна забила у середині заключного періоду. Йоель Ківіранта перехопив шайбу на власній половині, віддав на Генрі Йокігарю. Кидок оборонця суперник заблокував, але Марко Анттіла, підхопивши шайбу, спрямував її між щитків Васілєвскому — 1:0!

    Зауважимо, що Анттіла у семи матчах групового турніру не відзначився жодного разу, а першу свою шайбу закинув за 25 секунд до завершення чвертьфінального поєдинку зі шведами, перевівши гру в овертайм. І ось тепер — переможний кидок у грі зі збірною РФ. Ось що означає справжній капітан!

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    РФ — Фінляндія — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

    Шайба: 0:1 — Анттіла (Йокігарю, Ківіранта), 50:18

    РФ: Андрєй Васілєвскій; Сергачов — Нікіта Нестеров, Міхаїл Григоренко — Малкін — Дадонов; Дмітрій Орлов — Нікіта Зайцев, Овечкін — Євгеній Кузнєцов — Капрізов; Хафізуллін — Владислав Гавріков, Нікіта Гусєв — Артем Анісімов — Нікіта Кучеров; Задоров, Алєксандр Барабанов — Ілья Ковальчук — Сєрґєй Андронов — Іван Тєлєгін. Тренер — Ілья Воробйов

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    Фінляндія: Ланкінен; Огтамаа — Мікко Лехтонен, Оямякі — Тюрвайнен — Тоні Раяла; Йокігарю — Петтері Лінбом, Какко — Сакарі Маннінен — Гаррі Песонен; Каскі — Ніко Міккола, Куусела — Саллінен — Велі-Матті Савінайнен; Гаканпаа — Міїка Койвісто, Марко Анттіла — Аннікко — Ківіранта. Тренер — Юкка Ялонен

    Судді: Тобіас Бйорк (Швеція), Мартін Франо (Чехія) — Браян Олівер (США), Ванустен (Канада)

    Кидки: 32 (11 + 11 + 10) - 29 (15 + 8 + 6)
    Штраф: 6 (4 + 2 + 0) - 4 (2 + 0 + 2)

    25 травня. Братислава. Ondrej Nepela Arena. 9 085 глядачів

    Другий фіналіст визначиться сьогодні сьогодні, починаючи з 20:15, у зустрічі збірних Канади і Чехії.

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