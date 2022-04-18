Кріштіану Роналду повідомив про смерть свого сина

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес чекали двійню

Син зірки світового футболу Кріштіану Роналду помер під час народження. Про це футболіст та його дружина повідомили у відкритому листі в Instagram.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес чекали двійню. Дівчинка при пологах вижила.

«З глибоким жалем повідомляємо, що наш хлопчик покинув нас. Це величезний біль, який можуть зазнати батьки. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили пережити цей момент з надією та щастям. Ми дякуємо медичному персоналу за їхню турботу та підтримку. Ми спустошені цією втратою і просимо про конфіденційність приватного життя в цей скрутний час. Наш малюк, ти, ти наш ангел. Ми завжди будемо любити тебе», – йдеться у відкритому листі.

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До слова, син зірки світового футболу Кріштіану Роналду Габріель уклав офіційну угоду з «Манчестер Юнайтед» у віці 11 років.