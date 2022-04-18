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    Кріштіану Роналду повідомив про смерть свого сина

    Син Кріштіану Роналду помер під час народження - Кріштіану Роналду повідомив про смерть свого сина
    Син Кріштіану Роналду помер під час народження
    фо то з відкритих джерел

    Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес чекали двійню

    Син зірки світового футболу Кріштіану Роналду помер під час народження. Про це футболіст та його дружина повідомили у відкритому листі в Instagram.

    Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес чекали двійню. Дівчинка при пологах вижила.

    «З глибоким жалем повідомляємо, що наш хлопчик покинув нас. Це величезний біль, який можуть зазнати батьки. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили пережити цей момент з надією та щастям. Ми дякуємо медичному персоналу за їхню турботу та підтримку. Ми спустошені цією втратою і просимо про конфіденційність приватного життя в цей скрутний час. Наш малюк, ти, ти наш ангел. Ми завжди будемо любити тебе», – йдеться у відкритому листі.

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    Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    До слова, син зірки світового футболу Кріштіану Роналду Габріель уклав офіційну угоду з «Манчестер Юнайтед» у віці 11 років.

    Теги: Манчестер смерть батьки Instagram Кріштіану Роналду
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    Кріштіану Роналду повідомив про смерть свого сина