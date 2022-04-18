Раптово помер «заслужений розвідник» Росії

В'ячеслав Трубніков помер на 78 році життя

Російська розвідка не назвала причину смерті Трубнікова

Колишній директор Служби зовнішньої розвідки Російська Федерація В'ячеслав Трубніков помер. На момент смерті йому було 77 років. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

«Служба зовнішньої розвідки РФ з сумом повідомляє, що 18 квітня 2022 року пішов з життя Герой Росії, генерал армії у відставці, ветеран СЗР В'ячеслав Іванович Трубніков», – заявив керівник СЗР Сергій Іванов.

При цьому російська розвідка не назвала причину смерті Трубнікова.

Трубніков в 1967 закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин і вступив на службу в зовнішню розвідку.

У 1971-1977 був у відрядженні в Індії, а в 1984-1990 роках – у Бангладеші. У 1990 році очолив підрозділ розвідки, в січні 1992 року став першим заступником директора СВПР, а з січня 1996 року по травень 2000 року був директором СЗР.

Вже в червні 2000 року зайняв пост першого заступника глави МЗС Росії і спецпредставника президента РФ в країнах СНД. У 2004-2009 роках був надзвичайним і Повноважним послом Росії в Індії.

Крім того, Трубнікова відзначили званням героєм Російської Федерації. Також він був нагороджений орденами Червоної Зірки, «За заслуги перед Вітчизною IV ступеня», орденом Білорусії «Франциск Скорина» та більш ніж 20 різними медалями. Крім цього, відзначений знаками «Заслужений співробітник органів зовнішньої розвідки Російської Федерації», «Почесний співробітник держбезпеки» і «за службу в розвідці».

До слова, у Москві знайдені мертвими колишній віцепрезидент «Газпромбанку» і його родина.