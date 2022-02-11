Син Роналду уклав контракт з легендарним клубом і взяв номер батька
Син Кріштіану Роналду уклав контракт з англійським клубом
фото: instagram
Габріель виступатиме за дитячу команду «Манчестер Юнайтед»
Син зірки світового футболу Кріштіану Роналду Габріель уклав офіційну угоду з «Манчестер Юнайтед» у віці 11 років. Про це повідомив одноклубник Габріеля на своїй сторінці в соцмережах.
Згодом інформацію підтвердила кохана Кріштіану Джорджина Родрігес.
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В англійському клубі юний футболіст виступатиме під сьомим номером, як і його батько. Раніше син португальського форварда грав за дитячу команду італійського «Ювентуса».
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