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    Син Роналду уклав контракт з легендарним клубом і взяв номер батька

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    Син Кріштіану Роналду уклав контракт з англійським клубом - Син Роналду уклав контракт з легендарним клубом і взяв номер батька
    Син Кріштіану Роналду уклав контракт з англійським клубом
    фото: instagram

    Габріель виступатиме за дитячу команду «Манчестер Юнайтед»

    Син зірки світового футболу Кріштіану Роналду Габріель уклав офіційну угоду з «Манчестер Юнайтед» у віці 11 років. Про це повідомив одноклубник Габріеля на своїй сторінці в соцмережах.

    Згодом інформацію підтвердила кохана Кріштіану Джорджина Родрігес.

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    Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

    В англійському клубі юний футболіст виступатиме під сьомим номером, як і його батько. Раніше син португальського форварда грав за дитячу команду італійського «Ювентуса».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Манчестер Юнайтед
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    Син Роналду уклав контракт з легендарним клубом і взяв номер батька