Син Роналду уклав контракт з легендарним клубом і взяв номер батька

Габріель виступатиме за дитячу команду «Манчестер Юнайтед»

Син зірки світового футболу Кріштіану Роналду Габріель уклав офіційну угоду з «Манчестер Юнайтед» у віці 11 років. Про це повідомив одноклубник Габріеля на своїй сторінці в соцмережах.

Згодом інформацію підтвердила кохана Кріштіану Джорджина Родрігес.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

В англійському клубі юний футболіст виступатиме під сьомим номером, як і його батько. Раніше син португальського форварда грав за дитячу команду італійського «Ювентуса».