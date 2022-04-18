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    До Києва повертаються представники посольств

    У Києві знову працюють дипломати 15 диппредставництв<br /><br /> - До Києва повертаються представники посольств
    У Києві знову працюють дипломати 15 диппредставництв

    фото з відкритих джерел

    До цього дипвідомства сім тижнів базувалися у Львові

    До столиці України повертаються дипломатичні представники інших держав. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    «З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну», – йдеться у повідомленні.

    У Києві знову працюють дипломати 15 диппредставництв.

    «Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 15 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану», – зазначили в МЗС.

    Нагадаємо, що також до столиці України повернувся посол Італії П’єр Франческо Дзадзо. З понеділка, 18 квітня, посольство повноцінно відновило свою роботу.

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    Теги: МЗС ЄС росія окупанти Київ війна Латвія посол посольство Україна окупація #stoprussia
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    До Києва повертаються представники посольств