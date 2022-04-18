У Харкові під обстрілами загинули люди – ЗМІ

У Харкові відомо вже про трьох вбитих внаслідок артилерійської атаки росіян

Станом на вечір 18 квітня відомо вже про трьох жертв

Під час нещодавнього обстрілу Харкова 18 квітня загинули мирні мешканці. Про це повідомив кореспондент телеканалу «Україна 24».

Журналіст розповів, що, як мінімум, троє харків'ян загинули під час артилерійського обстрілу міста.

Зауважимо, що раніше обласна прокуратура повідомила про двох загиблих.

За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район міста Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.

Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також снаряди пошкодили низку житлових будинків..

Слідчі прокуратури вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, рашисти у Вербну неділю обстріляли храм московського патріархату у Харкові.

Парафіяни, які перебували на момент обстрілу всередині храму, не постраждали.