Кубок Девіса: матч збірної України проти Ізраїлю перенесли на 2021 рік



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У 2020 року також не відбудеться Фінал Кубка Девіса в Мадриді

Поєдинок українців з тенісистами з Ізраїлю в рамках Кубку Девіса, який мав відбутися у вересні цього року, офіційно перенесено на наступний рік.

Прес-служба змагань інформує, що матчі Першої Світової групи будуть зіграні в березні або вересні 2021 року.

У 2020 року також не відбудеться Фінал Кубка Девіса в Мадриді. Організатори хочуть провести фінал командного чемпіонату в столиці Іспанії на тижні з 22 листопада 2021 року.

Варто зазначити, що сьогодні стало відомо, що матч Японія - Україна в Кубку Федерації перенесли на наступний рік. Він має відбутися 5-6 лютого у Японії.

Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку чоловіча збірна України у Запоріжжі у березні здобула фантастичну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса проти Тайваню. Вперше в історії вітчизняного тенісу наші гравці зуміли виграти поєдинок, який спочатку програвали 0:2