Журналістка, яка працювала на турнірі Джоковича, теж заразилася коронавірусом



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Фото: EFE

Відразу кілька учасників змагань у Задарі заразилися коронавірусом

Спортивна журналістка і співробітниця одного з хорватських телеканалів Мирна Зідарич повідомила, що її тест на коронавірус дав позитивний результат.

Раніше журналістка працювала на виставковому турнірі Adria Tour, який проходив в Задарі (Хорватія). Турнір організував перша ракетка світу серб Новак Джокович. Зідарич відчула погіршення самопочуття, а потім пройшла тест на коронавірус. Він підтвердив наявність інфекції.

Раніше стало відомо, що відразу кілька учасників змагань заразилися коронавірусом. Першим інфекцію підхопив болгарин Григор Димитров. Далі коронавірусів також заразилися хорват Борна Чорич і серб Віктор Троїцькі, а також його вагітна дружина.

Позитивний результат дав і тест на коронавірус самого Джоковича.