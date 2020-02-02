Батько нової чемпіонки Australian Open розповів, як тікав із Росії



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Софія Кенін не відчула тих труднощів, що її батьки, на собі, але все про них знає essentiallysports.com

Олександр Кенін вибрався із тюрми народів у 1987-му

Олександр Кенін, батько чемпіонки Australian Open-2020 Софії Кенін, розповів, чому переїхав з сім'єю в США в 1987 році.

«Я хотів кращого майбутнього для дітей. В СССР була зовсім інша країна, все заборонено. Я вісім років намагався вибратися. Вони контролювали все. Нам не давали дивитися світ.

Коли ми приїхали в США, було дуже, дуже важко. Вранці я вчився, вночі працював у таксі, водив у Нью-Йорку, хоча не знав англійської. Диспетчер говорив, куди їхати, але я не міг зрозуміти. Було важко, але людина здатна на приголомшливі речі, щоб вижити.

Думаю, це і Софії додало певне загартування. Вона не зазнала всіх цих жертв, які пережила наша родина, але вона про них знає», – цитує Кеніна The Times.

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