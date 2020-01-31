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    Australian Open 2020: Хто зіграє у фіналі з легендою

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    Домінік Тім - у фіналі&nbsp;Australian Open - Australian Open 2020: Хто зіграє у фіналі з легендою
    Домінік Тім - у фіналі Australian Open
    Australian Open via Twitter

    Кастінг на зустріч з Новаком Джоковічем пройшов Домінік Тім з Австрії

    У п’ятницю, 31 січня, у Мельбурні визначився другий фіналіст тенісного турніру серії Великого Шолому Australian Open 2020.

    Ним став австрієць Домінік Тім.

    У напівфіналі 26-річний Тім переміг німця Александра Звєрєва у запеклому двобої.

    Матч розтягнувся на 3 години 42 хвилини та завершився з рахунком 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

    Тім програв перший сет могутньому велету з російським корінням, але як той Мохамед Алі у бою з Форманом - зекономив сили та дочекався, коли суперник втомиться. А тоді австрієць взяв три сети поспіль, два останні - на тай-брейку.

    У фіналі Australian Open 2020, який відбудеться у неділю, суперником Тіма стане Новак Джоковіч. Зірковий серб у своєму півфіналі сдолав не менш зіркового швейцарця Роджера Федерера.

    Для Новак Джоковіч це вже 8 фінал поспіль.

    У жіночому фіналі в суботу зіграють американка Софія Кенін та іспанка Габрінє Мугуруса.


    теніс Australian Open Новак Джокович Домінік Тім
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