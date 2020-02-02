  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Серб Новак Джоковіч став 17-разовим переможцем турнірів Grand Slam

    • Розсилка
    Новак Джоковіч зробив ще крок до того, щоб стати найвеличнішим - Серб Новак Джоковіч став 17-разовим переможцем турнірів Grand Slam
    Новак Джоковіч зробив ще крок до того, щоб стати найвеличнішим
    Dave Hunt/EPA

    У фінальному матчі Australian Open Новак переміг австрійця Домініка Тіма

    Друга ракетка світу Новак Джоковіч ввосьме у кар’єрі виграв Відкритий чемпіонат Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

    Щойно в Мельбурні серб переміг у поєдинку, який тривав чотири години, п’ятого тенісиста світу Домініка Тіма з Австрії – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

    На шляху до фіналу Джоковіч переміг німця Яна-Леннарда Штруффа, японців Тацумо Іто і Йосігіто Нісіоку, аргентинця Дієґо Шварцмана, канадця Мілоша Раоніча та швейцарця Роджера Федерера.   

    Для 26-річного Тіма то був третій фінал Grand Slam. Два попередніх він теж програв, поступившись у 2018-му і 2019-му за титул чемпіона Roland Garros іспанцеві Рафаелю Надалю, якого зараз переміг у півфінальному матчі в Мельбурні.

    32-річний Джоковіч виграв Australian Open вдруге поспіль і довів загальну кількість титулів на Grand Slam до 17-ти. Крім восьми звитяг у Австралії, Новак п’ять разів перемагав на Wimbledon, тричі – на US Open і раз – на Roland Garros.

    Більше за Джоковіча «шоломів» у чоловічому одиночному розряді здобували тільки швейцарець Роджер Федерер (20) та Рафаель Надаль (19).

     Читайте також: Батько нової чемпіонки Australian Open розповів, як тікав із Росії
    теніс Australian Open Новак Джокович Рафаель Надаль Роджер Федерер Домінік Тім
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ