Серб Новак Джоковіч став 17-разовим переможцем турнірів Grand Slam



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Новак Джоковіч зробив ще крок до того, щоб стати найвеличнішим Dave Hunt/EPA

У фінальному матчі Australian Open Новак переміг австрійця Домініка Тіма

Друга ракетка світу Новак Джоковіч ввосьме у кар’єрі виграв Відкритий чемпіонат Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

Щойно в Мельбурні серб переміг у поєдинку, який тривав чотири години, п’ятого тенісиста світу Домініка Тіма з Австрії – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

На шляху до фіналу Джоковіч переміг німця Яна-Леннарда Штруффа, японців Тацумо Іто і Йосігіто Нісіоку, аргентинця Дієґо Шварцмана, канадця Мілоша Раоніча та швейцарця Роджера Федерера.

Для 26-річного Тіма то був третій фінал Grand Slam. Два попередніх він теж програв, поступившись у 2018-му і 2019-му за титул чемпіона Roland Garros іспанцеві Рафаелю Надалю, якого зараз переміг у півфінальному матчі в Мельбурні.

32-річний Джоковіч виграв Australian Open вдруге поспіль і довів загальну кількість титулів на Grand Slam до 17-ти. Крім восьми звитяг у Австралії, Новак п’ять разів перемагав на Wimbledon, тричі – на US Open і раз – на Roland Garros.

Більше за Джоковіча «шоломів» у чоловічому одиночному розряді здобували тільки швейцарець Роджер Федерер (20) та Рафаель Надаль (19).