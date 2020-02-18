Марія Музичук збагатилася на шаховому турнірі в США



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Марія Музичук їде з США не з пустими руками

Українська спортсменка везе з США 12,5 тисяч доларів

В американському Сент-Луїсі пройшов жіночий комерційний супертурнір Cairns Cup. Призовий фонд 180 тис дол. 1-й приз – $45 тис, 2-й – $35 000, 3-й – $25 000.

Саме за останню суму зачепилася українка Марія Музичук, але її доведеться поділити навпіл з представницею держави-окупанта Александрою Костенюк.

5-6 місце зайняла заробітчанка Катерин Лагно – народжена у Львові шахистка нині виступає під прапором окупантів.

Загальні підсумки: 1. Хампі Конеру (Індія) – 6 очок з 9-ти; 2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 5,5; 3-4. Марія Музичук (Україна), Олександра Костенюк (Росія) – по 5; 5-6. Катерина Лагно (Росія), Харіка Дронаваллі (Індія) – по 4,5; 7-9. Ніно Дзагнідзе (Грузія), Ірина Круш, Карисса Іп (обидві - США) – по 4; 10. Валентина Гуніна (Росія) – 2,5.

Марія Музичук у першій половині турніру грала доволі впевнено, але у п’ятому турі Марія невдало розіграла чорними відкритий варіант іспанської партії проти Костенюк. Її суперниця також грала невдало, і шанси перейшли на бік львів’янки. Якби Музичук знайшла правильне продовження на 24-у ході, могла б поборотися й за перемогу. Проте вона почала робити помилку за помилкою і врешті-решт зазнала єдиної поразки.

Відмінні шанси на перемогу мала Марія й наступного дня проти Ірини Круш. Проте кілька похибок призвели партію до мирного результату. У восьмому турі нервова гра з Гуніною з великою кількістю взаємних помилок завершився перемогою українки у глибокому закінченні.

В останньому раунді проти Карисси Іп Марія Музичук чорними легко зрівняла гру у захисті Каро-Канн, що призвело до рівного ендшпілю, який закономірно закінчився унічию.

Зазначимо, що українка єдина, хто подолав чинну переможницю - .Хампі Конеру з Індії.

Наступними важливими змаганнями, де зіграють сестри Марія та Анна Музичук, стане 3-й етап Гран-прі ФІДЕ, що розпочнеться на початку березня у швейцарській Лозанні.

Також зазначимо, що уродженка Стрия разом зі своєю сестрою намагається не пропускати змагань у ненависній Російській Федерації, країні, яка вже шість років тероризує наші території. Втім, вона на те не зважає та керується принципами міністра Бородянського.

Джерело: Укрінформ