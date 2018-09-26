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    Квитки на матч Україна – Шотландія відбору Євро-2019 (U-21) вже у продажу

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    Фото: ФФУ - Квитки на матч Україна – Шотландія відбору Євро-2019 (U-21) вже у продажу
    Фото: ФФУ

    Молодіжна збірна України з футболу набрала 14 очок в межах кваліфікації Євро-2019 і посідає у своїй відбірковій групі друге місце

    Молодіжна збірна України (U-21) з футболу завершує виступи у відбірковому турнірі Євро-2019.

    Останній домашній матч групового раунду кваліфікації підопічні Олександра Головка проведуть 12 жовтня в Києві на «Оболонь-Арені».

    Початок зустрічі - о 19.00, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Квитки на цей матч вже доступні online. Купити їх можна на сайті Esport. У день матчу квитки також можна буде придбати в касах стадіону «Оболонь-Арена». Вартість квитків складає 20, 30 гривень.

    Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу набрала 14 очок в межах кваліфікації Євро-2019 і посідає у своїй відбірковій групі друге місце.

    Українцям залишилося зіграти у відборі два матчі. 12 жовтня збірна зіграє проти Шотландії в Києві, а 16 жовтня - проти Нідерландів в Дутінхемі.

    Аби претендувати на потрапляння до четвірки найкращих других збірних, які поборються за путівку на Євро-2019, українській команді необхідні дві перемоги.

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