Латвія попсувала життя Росії на чемпіонаті світу з хокею, але все ж програла
-
Розсилка
Як і в зустрічі з чехами, балтійці виграли тільки перший період
Збірна РФ здобула свою п’яту перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею.
У п’ятому турі команда Ільї Воробйова розібралася з латвійцями. Як і в попередньому матчі проти чехів, балтійці завдяки реалізованій більшості виграли перший період. Однак відразу ж після перерви, на 27-й секунді оборонець Дмітрій Орлов дальнім кидком рахунок зрівняв. Пройшло зовсім небагато часу і наразі ударне тріо росіян цього чемпіонату Гусєв — Анісімов — Кучеров вивело свою команду вперед і зробило її перевагу комфортною.
При цьому Нікіта Кучеров, відзначившись голом і результативною передачею, вийшов у лідери бомбардирів на турнірі. На його рахунку відтепер 12 (4+8) очок.
Латвія — РФ — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Шайби: 1:0 — Оскарс Цибульськіс (Індрашіс, - більш. 4Х3), 10:28. 1:1 — Дмітрій Орлов (Ілья Ковальчук, Сєрґєй Плотніков), 20:27. 1:2 — Нікіта Гусєв (Дадонов, Нікіта Кучеров, - більш.), 23:50. 1:3 — Нікіта Кучеров (Артем Анісімов), 32:40
Воротарі: Мерзлікінс (Ґудлевскіс, 39:24; Мерзлікінс, 40:00) — Андрєй Васілєвскій
Кидки: 27 (5 + 6 + 16) - 33 (13 + 10 + 10)
Штраф: 12 (6 + 4 + 2) - 18 (4 + 14 + 0)
18 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Aren. 9 084 глядачі
Росія — лідер групи В. Також без втрат наразі йде Швейцарія, яка сьогодні, 18 травня, о 21:15 зустрічатиметься зі шведами, а завтра у той же час зіграє з росіянами.
Латвія з двома перемогами і трьома поразками йде п’ятою з восьми команд і зберігає лише теоретичні шанси на вихід у чвертьфінал. У наступному матчі 20 травня балтійці зустрінуться зі шведами, які наразі мають три перемоги і поразку.