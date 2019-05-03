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    Легендарна українська біатлоністка повертається в спорт після лікування серця

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    Олена Підгрушна ще спробує продемонструвати, що може боротися за найвищі місця - Легендарна українська біатлоністка повертається в спорт після лікування серця
    Олена Підгрушна ще спробує продемонструвати, що може боротися за найвищі місця
    Укрінформ

    Олена Підгрушна не збирається завершувати кар'єри

    Українська біатлоністка Олена Підгрушна продовжить спортивну кар'єру.

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    Про це повідомила сама спортсменка після повторного проходження обстеження серцевого м'яза. За результатами обстеження, Підгрушна зможе відновити тренування без обмежень.

    До сезону-2019/2020 вона готуватиметься в загальній групі разом з Юлією Журавок, Надією Бєлкіною, Яною Бондар, Дариною Блашко, Ольгою Абрамовою і Ганною Кривонос.

    Тренувати їх будуть Валерій Лесников (функціональна готовність), Володимир Махлаєв і Олександр Біланенко (стрільба).

    Нагадаємо, 32-річна біатлоністка достроково завершила попередній сезон в середині лютого через виявлення гострої стадії міокардиту (запалення серцевого м'яза).

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    Джерело: biathlon.com.ua

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