Легендарна українська біатлоністка повертається в спорт після лікування серця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Підгрушна ще спробує продемонструвати, що може боротися за найвищі місця Укрінформ

Олена Підгрушна не збирається завершувати кар'єри

Українська біатлоністка Олена Підгрушна продовжить спортивну кар'єру.

Про це повідомила сама спортсменка після повторного проходження обстеження серцевого м'яза. За результатами обстеження, Підгрушна зможе відновити тренування без обмежень.

До сезону-2019/2020 вона готуватиметься в загальній групі разом з Юлією Журавок, Надією Бєлкіною, Яною Бондар, Дариною Блашко, Ольгою Абрамовою і Ганною Кривонос.

Тренувати їх будуть Валерій Лесников (функціональна готовність), Володимир Махлаєв і Олександр Біланенко (стрільба).

Нагадаємо, 32-річна біатлоністка достроково завершила попередній сезон в середині лютого через виявлення гострої стадії міокардиту (запалення серцевого м'яза).

Джерело: biathlon.com.ua