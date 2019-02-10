Олена Підгрушна обурена, що її відправляють на пенсію



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Підгрушна не збирається на догоду вболівальникам йти з біатлону

Олімпійська чемпіонка болісно реагує на критику

Українська біатлоністка Олена Підгрушна відповіла в соцмережах на пропозицію вболівальника «поступитися місцем молоді».

«А що робити, якщо молодь, що тренувалася з нами, в таких же умовах, програє нам по півдня? ”, – написала Підгрушна. - Їм завжди дають нагоду проявити себе в гонках або на контрольних тренуваннях. Точно такий шлях проходили ми всі. І повірте, все залежало від мене, від мого бажання, від мого терпіння, я це зробила.

Чому сьогодні такий результат у мене і у команди – це питання не до мене. Скажу одне, що жоден спортсмен не перебуває в команді за старі заслуги. Щороку все починається з чистого аркуша. І я завершу свою кар’єру тоді, коли сама цього захочу!

Якби результат залежав від злості чи бажання, ми б вигравали всі.

Ви знаєте про проблеми зі здоров’ям у Юлі (Джими – прим), потім у мене. Про офіційні заявки на спортсменів, які потрібно надсилати заздалегідь. Не завжди спортсмена з IBU можна привезти на Кубок світу. Є ще транспортування спортсмена, дозволи на зброю і т.д».