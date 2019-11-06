Легендарний Борис Беккер залишиться банкрутом до 2031 року



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Борис Беккер є членом Залу тенісної слави

Спочатку тенісист повинен був знаходитися в статусу банкрута протягом року, однак влада виявила приховані активи і транзакції колишнього тенісиста на суму 4,5 млн фунтів

Колишня перша ракетка світу, шестиразовий переможець Мейджорів, олімпійський чемпіон німець Борис Беккер, який у 2017 році за рішенням британського суду був визнаний банкрутом, залишиться в цьому статусі до 2031 року, повідомляє Reuters.

Член Залу тенісної слави не зміг розрахуватися по боргу перед одним з приватних британських банків.

Спочатку Борис повинен був знаходитися в статусу банкрута протягом року, однак влада виявила приховані активи і транзакції колишнього тенісиста на суму 4,5 млн фунтів.

Британська служба з питань неплатоспроможності продовжила обмеження для Беккера на 12 років, уточнивши, що таким чином «вдасться запобігти більшому збитку, який Беккер може завдати кредиторам».

Нагадаємо, 33-річний іспанець Рафаель Надаль, який повернувся на першу сходинку рейтингу ATP, став другим в списку найбільш вікових №1 в історії. Його обходить тільки Роджер Федерер, який в минулому році став першою ракеткою світу в 36 років.