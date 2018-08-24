NASA випустило додатки для космічних селфі
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Сервіс NASA Selfies дозволить зробити свій знімок в віртуальному скафандрі на тлі туманності Оріона або Чумацького шляху
Агенство NASA випустило два додатки віртуальної реальності, які дозволять робити селфі на тлі туманностей і чорних дір, та «політати» по космосу.
Про це пише EnGadget.
Exoplanet Excursion приурочено до 15-річчя запуску космічного телескопа Spitzer, який дозволив астрофізикам отримати нові знімки туманностей Оріона і Кіля, а також вперше вловив світло, що йде від екзопланет.
Додаток дозволить пролетіти через систему екзопланет TRAPPIST-1, він є тільки для VR-гарнітур Oculus і HTC Vive.
Другий сервіс NASA Selfies дозволить зробити свій знімок в віртуальному скафандрі на тлі туманності Оріона або Чумацького шляху. Всі фонові фотографії зроблені на Spitzer, відзначають в космічному агентстві.
Додаток доступний для смартфонів на iOS і Android.
Нагадаємо, у вересні NASA запустить лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі.
До слова, у серпні NASA успішно запустило космічний апарат до Сонця.
Джерело: Еспресо ТВ