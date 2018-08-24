NASA випустило додатки для космічних селфі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сервіс NASA Selfies дозволить зробити свій знімок в віртуальному скафандрі на тлі туманності Оріона або Чумацького шляху

Агенство NASA випустило два додатки віртуальної реальності, які дозволять робити селфі на тлі туманностей і чорних дір, та «політати» по космосу.

Про це пише EnGadget.

Exoplanet Excursion приурочено до 15-річчя запуску космічного телескопа Spitzer, який дозволив астрофізикам отримати нові знімки туманностей Оріона і Кіля, а також вперше вловив світло, що йде від екзопланет.

Додаток дозволить пролетіти через систему екзопланет TRAPPIST-1, він є тільки для VR-гарнітур Oculus і HTC Vive.

Другий сервіс NASA Selfies дозволить зробити свій знімок в віртуальному скафандрі на тлі туманності Оріона або Чумацького шляху. Всі фонові фотографії зроблені на Spitzer, відзначають в космічному агентстві.

Додаток доступний для смартфонів на iOS і Android.

Нагадаємо, у вересні NASA запустить лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі.

До слова, у серпні NASA успішно запустило космічний апарат до Сонця.

Джерело: Еспресо ТВ