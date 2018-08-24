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    Технології

    NASA випустило додатки для космічних селфі

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    NASA випустило додатки для космічних селфі

    Сервіс NASA Selfies дозволить зробити свій знімок в віртуальному скафандрі на тлі туманності Оріона або Чумацького шляху

    Агенство NASA випустило два додатки віртуальної реальності, які дозволять робити селфі на тлі туманностей і чорних дір, та «політати» по космосу.

    Про це пише EnGadget.

    Exoplanet Excursion приурочено до 15-річчя запуску космічного телескопа Spitzer, який дозволив астрофізикам отримати нові знімки туманностей Оріона і Кіля, а також вперше вловив світло, що йде від екзопланет.

    Додаток дозволить пролетіти через систему екзопланет TRAPPIST-1, він є тільки для VR-гарнітур Oculus і HTC Vive.

    Другий сервіс NASA Selfies дозволить зробити свій знімок в віртуальному скафандрі на тлі туманності Оріона або Чумацького шляху. Всі фонові фотографії зроблені на Spitzer, відзначають в космічному агентстві.

    Додаток доступний для смартфонів на iOS і Android.

    Нагадаємо, у вересні NASA запустить лазер для вимірювання зміни льодового покриву Землі.

    До слова, у серпні NASA успішно запустило космічний апарат до Сонця.

    Джерело: Еспресо ТВ

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