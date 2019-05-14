У «Реалі» виникли суперечки щодо українського воротаря



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Андрій Лунін Marca

У керівництва клубу та головного тренера Зінедіна Зідана різне бачення ролі Андрія Луніна

Іспанські ЗМІ повідомляють про протиріччя в мадридському «Реалі» щодо позиції українського воротаря Андрія Луніна в новому сезоні.

Раніше керівництво клубу зустрілося з головним тренером Зінедіном Зіданом. Генеральний директор «Реалу» Хосе Анхель Санчес наполягає на тому, що другим голкіпером головної команди має бути саме українець Андрій Лунін, інформує Marca.

Натомість Зідан хоче бачити дублером Тібо Куртуа свого сина Люку.

Раніше повідомлялося, що «Леганес» бажає продовжити оренду Луніна, права на якого належать «Реалу».

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