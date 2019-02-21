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    Легенду тенісу звільнили з ЛГБТ-організації через висловлювання про транссексуальних спортсменів

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    Мартіна Навратілова - Легенду тенісу звільнили з ЛГБТ-організації через висловлювання про транссексуальних спортсменів
    Мартіна Навратілова

    Athlete Alley назвала виступ Навратілової «таким, який викликає занепокоєння, прикрим і глибоко трансфобним»

    Організація із захисту прав ЛГБТ-спортсменів Athlete Ally припинила співпрацю з 18-разовою чемпіонкою «Мейджорів» Мартіною Навратіловою після того, як вона назвала несправедливим допуск транссексуальних жінок до жіночого спорту.

    62-річна Навратілова - одна з перших відкритих лесбійок світового спорту - в колонці для The Times назвала транссексуальних жінок «чоловіками, які вирішили стати жінками», а їх участь в жіночих спортивних змаганнях - «шахрайством і несправедливістю».

    Athlete Alley назвала виступ Навратілової «таким, який викликає занепокоєння, прикрим і глибоко трансфобним» і виключила її зі своєї консультаційної ради та позбавила статусу свого посла.

    «Athlete Ally беззаперечно підтримує трансспортсменів і їх право займатися спортом без будь-якої дискримінації. Слова Мартіни Навратілової засновані на спотвореному розумінні наукових фактів і сприяє поширенню небезпечних помилок, які, в свою чергу, перетворюють транссексуальних спортсменів в об'єкти дискримінаційних законів, стереотипів і насильства».

    Джерело: Sports.ru

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