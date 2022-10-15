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Легендарна українська тенісистка уперше стала мамою (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Легендарна українська тенісистка уперше стала мамою (фото)
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс побралися 2021 року
фото з відкритих джерел

Еліна Світоліна народила доньку

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, вперше стали батьками.

«Що за ніч? Пані та панове, будь ласка, тепло вітайте Скай Монфіс. Навіть не знаю, як дякувати своєму чоловікові за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною», – написала Світоліна у себе в Instagram.

Тенісистка також додала миле фото малечі.

Світоліна оприлюднила милу світлину новонародженої доньки
Світоліна оприлюднила милу світлину новонародженої доньки
фото: elisvitolina/Instagram

Нагадаємо, у травні перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила, що вона та французький тенісист Гаель Монфісом стануть батьками.

Світоліна та Монфіс зіграли весілля влітку 2021 року.

За свою кар'єру 27-річна Світоліна здобула 16 титулів WTA в одиночному розряді. Також Еліна завоювала бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо.

Світоліна двічі в кар'єрі виходила у півфінали Мейджорів (Wimbledon та US Open у 2019 році). У 2017 році вона вперше серед українок стала третьою ракеткою світу.

Також Світоліна єдина українка, яка змогла виграти Підсумковий турнір WTA.

Теги: чоловік українка весілля

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