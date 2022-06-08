Світоліна втратила титул першої ракетки України та вже отримала нове призначення

«Робитиму все можливе, щоб Україна виборола свою найголовнішу перемогу»

Тенісистка стала амбасадоркою United24

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський. Про це інформує Офіс президента.

Амбасадорку представили під час онлайн-зустрічі з главою держави, віце-прем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та координаторкою платформи Ярославою Гресь.

До відеоконференції також долучився перший амбасадор United24 Андрій Шевченко, разом з яким Еліна Світоліна продовжить об’єднувати світову спортивну спільноту довкола допомоги Україні.

Президент подякував Еліні Світоліній за активну позицію, яку спортсменка зайняла з перших днів війни, і наголосив на тому, що важливо розповідати про Україну у світі.

«Щоб увага до України не знижувалася, потрібно активно розповідати про нас людям з інших країн. Тому серед ключових завдань United24 – не тільки фандрейзинг, а й додаткова увага до України, до нашої боротьби за свободу», – зазначив Володимир Зеленський.

З початком повномасштабної агресії Росії проти України Еліна Світоліна відмовилася виступати на будь-яких змаганнях проти спортсменок з Росії та Білорусі. Водночас вона стала гучним голосом України на світовій арені.

«Щоразу, перемагаючи на корті, я була щаслива принести перемогу своїй країні. Я завжди пишалася тим, що я українка. Сьогодні, коли моя країна опинилася перед обличчям страшного ворога, я не залишусь осторонь. Я робитиму все можливе, щоб Україна виборола свою найголовнішу перемогу. Для мене честь долучитися до United24 та об’єднати зусилля з президентом України», – сказала Еліна Світоліна.

Наприкінці липня запланована благодійна гра першої ракетки світу Іги Свьонтек під патронатом Еліни Світоліної.

За перші чотири тижні роботи фандрейзингової платформи United24 на потреби України зібрано понад $52,5 млн.

Нагадаємо, у середині травня Андрій Шевченко отримав важливе завдання від президента (фото).

Партнером United24 є консалтингово-аудиторська компанія «Делойт» в Україні – частина міжнародної мережі Deloitte. ЇЇ аудитори щоквартально перевірятимуть зведений звіт усіх профільних міністерств.

Читайте також: