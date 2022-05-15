Легендарна українська тенісистка оголосила про свою вагітність

За свою кар'єру 27-річна Еліна здобула 16 титулів WTA в одиночному розряді

Еліна Світоліна готується у жовтні стати мамою

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила, що вона та французький тенісист Гаель Монфісом стануть батьками.

«З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді повідомити, що чекаємо дівчинку в жовтні», – написала Світоліна.

Світоліна та Монфіс зіграли весілля влітку 2021 року.

Нагадаємо, за свою кар'єру 27-річна Світоліна здобула 16 титулів WTA в одиночному розряді. Також Еліна завоювала бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо.

Світоліна двічі в кар'єрі виходила у півфінали Мейджорів (Wimbledon та US Open у 2019 році). У 2017 році вона вперше серед українок стала третьою ракеткою світу.

Також Світоліна єдина українка, яка змогла виграти Підсумковий турнір WTA.