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    Легендарна українська тенісистка оголосила про свою вагітність

    За свою кар'єру 27-річна Еліна здобула 16 титулів WTA в одиночному розряді - Легендарна українська тенісистка оголосила про свою вагітність
    За свою кар'єру 27-річна Еліна здобула 16 титулів WTA в одиночному розряді

    Еліна Світоліна готується у жовтні стати мамою

    Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила, що вона та французький тенісист Гаель Монфісом стануть батьками.

    «З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді повідомити, що чекаємо дівчинку в жовтні», – написала Світоліна.

    Світоліна та Монфіс зіграли весілля влітку 2021 року.

    Нагадаємо, за свою кар'єру 27-річна Світоліна здобула 16 титулів WTA в одиночному розряді. Також Еліна завоювала бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо.

    Світоліна двічі в кар'єрі виходила у півфінали Мейджорів (Wimbledon та US Open у 2019 році). У 2017 році вона вперше серед українок стала третьою ракеткою світу.

    Також Світоліна єдина українка, яка змогла виграти Підсумковий турнір WTA.

    Теги: теніс Еліна Світоліна Підсумковий турнір
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    Легендарна українська тенісистка оголосила про свою вагітність