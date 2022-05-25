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    Кінець ери Світоліної: ЗМІ назвали нову першу ракетку України

    Еліна&nbsp;Світоліна вперше за 11 років пропускає Roland Garros - Кінець ери Світоліної: ЗМІ назвали нову першу ракетку України
    Еліна Світоліна вперше за 11 років пропускає Roland Garros
    фото: n2tshop.com

    Від наступного тижня, коли оновиться рейтинг WTA, Калініна займатиме 35 сходинку

    Відтепер найкращою тенісисткою України буде Ангеліна Калініна. Це стало можливим після того, 25-річна Калініна яка посідає 36-те місце світового рейтингу, зуміла подолати стартове коло турніру Roland Garros-2022.

    Так, від наступного тижня, коли оновиться рейтинг WTA, Ангеліна займатиме 35 сходинку. Як наслідок, це дозволить їй випередити Світоліну, яка незмінно була першою тенісисткою України від 2013 року.

    Ангеліна Калініна
    Ангеліна Калініна



    У наступному раунді Roland Garros Калініна змагатиметься проти Джессіки Пегули зі США (№11 WTA), якій з початку року двічі поступалася в Мельбурні та Майамі;

    У разі виходу в третє коло Калініна встановить особистий рекорд на турнірах «Великого шолому», раніше досягаючи другого раунду Roland Garros і US Open.

    У січні Калініна дебютувала у топ-50 світового рейтингу. У першу сотню українка пробилася минулого року.

    Нагадаємо, що Світоліна вперше за 11 років пропускає Roland Garros. Загалом вона не проводить матчі від 24 березня. Раніше повідомлялося, що поки перша ракетка України вагітна. Світоліна та її коханий, французький тенісист Гаель Монфіс в Instagram назвали стать майбутньої дитини.

    Теги: теніс Еліна Світоліна Рейтинг WTA Ангеліна Калініна US Open Roland Garros
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    Кінець ери Світоліної: ЗМІ назвали нову першу ракетку України