Леся Цуренко здобула нервову перемогу в другому колі турніру в Дубаях



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Тепер Леся Цуренко спробує з сьомої спроби перемогти Сімону Халеп Великий теніс України

Українка витратила на перемогу над китаянкою Чжу Лінь дві з половиною години

23-тя ракетка світу Леся Цуренко з України без зайвих труднощів вийшла у третє коло турніру з серії Premier 5 у столиці ОАЕ Дубаї (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

1/16 фіналу киянка впоралася з китаянкою Чжу Лінь (WTA № 107) – 6:4, 6:7(5), 6:3.

Матч тривав дві з половиною години. Долю першого сету вирішив зроблений українкою в першому геймі брейк, який виявився єдиним для обох суперниць у цьому відрізку. У другій партії Цуренко спершу вела 4:1, потім програла чотири гейми поспіль і поступалася 15/40 на власній подачі в десятому геймі, однак змогла відігратися і довести справу до тай-брейку. Там теж були пригоди - Леся програвала 1:5, зрівняла рахунок, але поступилася 5:7.

У заключному сеті теж вистачало колізій, але врешті Цуренко взяла чотири подачі суперниці проти трьох у Чжоу Лінь і перемогла.

За місце у чвертьфіналі Леся посперечається з другою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії, котра сьогодні у двох сетах перемогла канадійку Жені Бушар. Майбутні суперниці зустрічалися між собою шість разів і всі матчі виграла Сімона. В останнє – на минулому тижні, в 1/8 фіналу турніру в Досі.

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