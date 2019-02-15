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    Завдяки півфіналу в Досі Світоліна підніметься в рейтингу WTA

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    Максимально Еліна Світоліна підіймалася в рейтингу на третє місце - Завдяки півфіналу в Досі Світоліна підніметься в рейтингу WTA
    Максимально Еліна Світоліна підіймалася в рейтингу на третє місце
    Фейсбук Еліни Світоліної

    Також підійметься на одну позицію Леся Цуренко

    З понеділка найкраща тенісистка України Еліна Світоліна підійметься з сьомого на шосте місце у рейтингу WTA.

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    Прогрес Еліни став можливим завдяки її виходу до півфіналу турніру із серії Premier у катарській столиці Досі. Світоліна була близькою до потрапляння у фінал, однак ведучи 4:1 у вирішальному сеті поєдинку з Сімоною Халеп, українка програла п'ять геймів поспіль.

    У рейтингу Еліна посуне на одну позицію вниз німкеню Анжелік Кербер, котра сьогодні теж поступилася у півфіналі Дохи бельгійці Еліс Мертенс. Анжелік не захистила торішніх очків, а отже відтепер буде сьомою.

    Сімона Халеп після виходу в фінал обійде американку Слоан Стівенс і підійметься з третього місця на друге. Шансів стати першою румунка наразі не має - надто вже велике відставання від японки Наомі Осаки.

    Мертенс після виходу в фінал ґарантовано підніметься на три позиції (з 21-ї на 18-ту), але в разі здобуття титулу обійде ще китаянку Цян Ван і американку Медісон Кіс і стане 16-ю.

    На рекордне для себе 23-тє місце (з 24-го) з понеділка підніметься друга ракетка України Леся Цуренко. Такий успіх їй приніс вихід до 1/8 фіналу Дохи, де Леся теж, нагадаємо, програла Сімоні Халеп. Правда, найближчим часом Леся ризикує втратити кілька місць через те, що не поїде на турнір в Акапулько, на якому торік перемогла.

    Даяна Ястремська залишиться 34-ю.

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