Цуренко програла Галеп і залишає турнір у Досі



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Українка погано увійшла в гру WTA

Українка не змогла нав’язати гру іменитій суперниці

Щойно завершилася зустріч Лесі Цуренко (24 місце в рейтингу WTA) проти третьої ракетки світу Сімони Галеп в рамках першого кола турніру з серії Premier у столиці Катару Досі (покриття - хард, призовий фонд - $916 131).

Українка погано увійшла в гру, програвши п’ять геймів поспіль. Потім Цуренко трішки виправилася, проте перший сет врятувати не вдалося. На початку другої партії Леся впевненіше почувалася та першою зробила брейк. Однак далі Галеп знову вистрілила серією з п’яти геймів і довела зустріч до перемоги.

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин і завершився з рахунком 2:0 на користь румунки – 6:2, 6:3. У чвертьфіналі турніру Галеп зіграє з Юлією Гергес (52-а сходина в рейтингу).

Нагадаємо, що сьогодні сьома ракетка світу Еліна Світоліна впевнено обіграла Єлєну Остапенко. За вихід у півфінал Еліна побореться з Кароліною Муховою з Чехії (WTA №132)