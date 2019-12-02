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    Лідер «Барселони» Мессі отримав рекордний «Золотий м’яч»

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    Ліонель Мессі - Лідер «Барселони» Мессі отримав рекордний «Золотий м’яч»
    Ліонель Мессі
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    Аргентинський форвард уже вшосте виборов нагороду від France Football

    Аргентинський форвард «Барселони» Ліонель Мессі отримав «Золотий м’яч» від France Football найкращому футболісту 2019 року.

    Мессі випередив захисника «Ліверпуля» Вірджила ван Дейка.

    Це вже рекордний шостий «Золотий м’яч» у здобутку Мессі. До цього у нього та португальського форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду було по п’ять «М’ячів».

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    Мессі раніше виборював «Золотий м’яч» 2009, 2010, 2011, 2012 та 2015 року. Португалець свої нагороди здобував 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 року.

    У сезоні-2018/19 Мессі перемагав у складі «Барселони» в чемпіонаті Іспанії, дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. У складі збірної Аргентини минулого літа виборов третє місце на Кубку Америки.

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