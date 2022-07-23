Лідер футбольної збірної України переїхав до Лондона

Олександр Зінченко після п'яти років у «Манчестер Сіті» перейшов до «Арсеналу»

«Манчестер Сіті» заробив на українцеві 30 млн фунтів

Англійський «Арсенал» підписав лідера футбольної збірної України Олександра Зінченка. Про це повідомив офіційний сайт лондонського клубу.

Пресслужба «Арсеналу» зазначила, що Зінченко, який до того виступав за «Манчестер Сіті», вигравши чотири чемпіонські титули в Англії, підписав зі своїм новим клубом довгостроковий контракт.

Лондонський клуб не оприлюднив офіційну суму трансферу, але видання The Athletic дізналося деталі цієї угоди. За інформацією ЗМІ, контракт Зінченка із «Арсеналом» розрахований на чотири роки, до кінця сезону-2025/26.

«Манчестер Сіті» отримає за українського футболіста 30 млн фунтів. Ще 2 млн фунтів колишній клуб Зінченка може отримати у формі бонусних виплат.

Керівництво «Арсеналу» зазначило, що Олександр Зінченко був їхньою головною кадровою метою на літо-2022.

«Ми раді, що зараз з нами Олександр, тому що він володіє якостями, які, я впевнений, виведуть нашу команду на інший рівень», – зазначив технічний директор лондонського клубу Еду.

Зінченко уже приєднався до своєї нової команди, яка перебуває у передсезонному тренувальному таборі в Орландо.

Номер, під яким українець гратиме за «Арсенал», стане відомий пізніше.

Нагадаємо, у травні Зінченко заплакав на пресконференції збірної України, коли говорив про війну.