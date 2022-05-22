Вчетверте став чемпіоном Англії: Зінченко загорнув кубок в прапор України (відео)

Українець, який допоміг своїй команді вибороти восьме чемпіонство у історії, святкував тріумф з прапором України

Футболіст збірної України Олександр Зінченко вчетверте виграв англійську Прем'єр-лігу з Манчестер Сіті, який став чемпіоном сезону 2021/22 після драматичної перемоги над Астон Віллою (3:2).

Зінченко допоміг Манчестер Сіті здобути титул, віддавши у матчі з Астон Віллою гольовий пас під час другого взяття воріт, коли «містяни» зрівняли рахунок.

Для Зінченка це четвертий тріумф з Манчестер Сіті в АПЛ. До цього українець ставав чемпіоном з манчестерським клубом у сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21.

Також Зінченко вигравав Кубок і Суперкубок Англії та чотири рази здобував Кубок ліги.

Під час урочистої ходи з кубком Зінченко, який був загорнутий у прапор України, зняв український стяг і загорнув ним головний трофей Прем'єр-ліги. Після овацій трибуни фанатів клубу Зінченко не зміг стримати емоцій і заплакав. До нього одразу підбігли партнери по команді та спробували заспокоїти.

Цього сезону український футболсіт зіграв в АПЛ 15 матчів, в яких відзначився чотирма гольовими передачами.

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