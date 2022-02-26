Гравці Евертона та Манчестер Сіті підтримали Україну: Зінченко та Миколенко заплакали

Манчестер Сіті, Евертон та фани послали Путіна та підтримали Україну

Футболісти Евертона та Манчестер Сіті, які зараз грають один з одним в англійській Прем'єр-лізі, передали заряд підтримки Україні у війні проти агресора – Росії.

Гравці Евертона вийшли на поле з українськими прапорами, футболісти Манчестер Сіті – у футболках з українським прапором та написом «Ні війні».

При цьому на екрані ліверпульської арени «Гудісон Парк» було зображено український прапор зі словами: «Зупиніть Путіна. Зупиніть війну».

Багато уболівальників принесли із собою синьо-жовті прапори, плакати «Fuck Putin».

Нагадаємо, за Евертон грає Віталій Міколенко (на трибунах був великий банер із його зображенням та написом «Ми разом з Україною»), за Манчестер Сіті – Олександр Зінченко. Обидва, обнявшись перед грою, провели матч на лавах запасних. МанСіті виграв 1:0.

Amazing moment at Goodison Park between Zinchenko and Mykolenko pic.twitter.com/8cdozCocnw — Arlo White (@arlowhite) February 26, 2022

При цьому під час оплесків десятків тисяч уболівальників на стадіоні на підтримку України ні Зінченко, ні Миколенко не змогли стримати емоцій, заплакавши.

Раніше захисник збірної України та англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко у своєму Instagram відреагував на рішення Росії визнати «Л/ДНР».

Спортсмен опублікував карту України, складену з фотографій різних міст нашої держави.