Гравці Евертона та Манчестер Сіті підтримали Україну: Зінченко та Миколенко заплакали

Футболісти Евертона та Манчестер Сіті, які зараз грають один з одним в англійській Прем'єр-лізі, передали заряд підтримки Україні у війні проти агресора – Росії.

Гравці Евертона вийшли на поле з українськими прапорами, футболісти Манчестер Сіті – у футболках з українським прапором та написом «Ні війні».

При цьому на екрані ліверпульської арени «Гудісон Парк» було зображено український прапор зі словами: «Зупиніть Путіна. Зупиніть війну».

Багато уболівальників принесли із собою синьо-жовті прапори, плакати «Fuck Putin».

Нагадаємо, за Евертон грає Віталій Міколенко (на трибунах був великий банер із його зображенням та написом «Ми разом з Україною»), за Манчестер Сіті – Олександр Зінченко. Обидва, обнявшись перед грою, провели матч на лавах запасних. МанСіті виграв 1:0.

Amazing moment at Goodison Park between Zinchenko and Mykolenko pic.twitter.com/8cdozCocnw