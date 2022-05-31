Зінченко заплакав на пресконференції, коли говорив про війну (відео)

Зінченко не зміг стримати емоцій, розповідаючи про ті почуття, які відчуває перед матчем зі збірною Шотландії

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не стримав емоцій, спілкуючись з журналістами напередодні півфіналу плейоф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.

На традиційній передматчевій пресконференції 25-річний футболіст «Манчестер Сіті» Олександр розплакався, відповідаючи на запитання журналіста про значення цієї гри.

Сашко наголосив, що в кожного українця є головна мрія – зупинити війну. А футбольна збірна зробить усе, щоб вийти на чемпіонат світу та в цей складний час подарувати українцям позитивні емоції.

«У кожного українця є головна мрія – зупинити війну. Я розмовляв з багатьма людьми з різних країн. Я розмовляв з українськими дітьми, вони нічого не розуміють, але кажуть одне: «Я мрію про те, щоб війна закінчилася». Якщо ми говоримо про футбол, то у нас теж є мрія. Ми хочемо поїхати на чемпіонат світу й подарувати ці емоції українцям у непростий час, тому що вони цього заслуговують», – сказав Зінченко.

«Ми розуміємо, що не у багатьох українців буде можливість відвідати завтрашній матч. Але я впевнений, що в Україні усі, хто матимуть можливість, будуть стежити за цим поєдинком. Ми відчуватимемо цю підтримку на 100%. Можемо багато говорити, але треба виходити на поле і там все доводити. Спробуємо завтра зробити так, щоб українці були щасливими й пишались», – додав футболіст.

У середу, 1 червня, українці та шотландці поміряються силами на стадіоні «Гемпден Парк» у Глазго. Переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Матч Шотландія - Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом.