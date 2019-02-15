Лідер світового сезону несподівано програла слалом-гігант на чемпіонаті світу



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Петра Влгова нарешті стала чемпіонкою світу sme.sk

Мікаела Шиффрін задовольнилася лише бронзою

Словацька гірськолижниця Петра Влгова вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу.

Вона виграла гігантський слалом на світовій першості-2019, яка відбувається в шведському Оре.

За сумою двох заїздів Петра на 14 сотих секунди випередила німкеню Вікторію Ребенсбурґ, яка лідирувала за підсумками першої спроби.

Третьою стала чотириразова чемпіонка світу, лідер сучасних жіночих гірських лиж Мікаела Шиффрін США, котра напередодні мріяла, що здобуде першу золоту медаль світових чемпіонатів саме в слаломі-гіганті.

Українка Анастасія Шепіленко посіла 70-те місце серед 98-ми учасниць. У першій спробі Анастасія програла лідеру 12,28 секунди.

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