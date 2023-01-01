Лідер збірної України – за крок від трансферу у лондонський «Арсенал»

Фінансові деталі запиту поки не розкриваються

«Арсенал» зробив «Шахтарю» другу та покращену пропозицію щодо трансферу Мудрика

Півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик узгодив з «Арсеналом» умови контракту. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

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За даними джерела, сторони погодили контракт на п'ять років. Також продовжуються переговори між клубами щодо потенційного трансферу.

Раніше повідомлялось, що «Арсенал» зробив «Шахтарю» другу та покращену пропозицію щодо трансферу Мудрика. Фінансові деталі запиту поки не розкриваються.

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Нагадаємо, що перша пропозиція «канонірів» становила £55 млн з урахуванням бонусів. «Шахтар» відхилив її, наполягаючи на сумі у £85 млн.

21-річний футболіст у поточному сезоні провів 18 матчів за «Шахтар», забив 10 голів і віддав 8 результативних передач.

Раніше сайт «Український футбол» оголосив результати опитування серед тренерів, агентів, функціонерів та журналістів на найкращого гравця 2022 року. Перемогу у номінації здобув вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик.

Нагадаємо, колишній головний тренер київського «Динамо» та збірної України Валерій Лобановський опинився у списку найкращих тренерів в історії.