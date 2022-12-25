Лобановський увійшов до топ-25 найкращих тренерів в історії футболу
Легендарний українець посів 24 місце у рейтингу
Колишній головний тренер київського «Динамо» та збірної України Валерій Лобановський опинився у списку найкращих тренерів в історії за версією видання 90min.
Українець посів 24 місце у рейтингу. На першій позиції знаходиться шотландець Алекс Фергюсон, другим став італієць Арріго Саккі, третій – нідерландець Рінус Міхелс.
Нагадаємо, Валерій Лобановський очолював київське «Динамо» з деякими перервами з 1972-го по 2002 роки.
За цей час клуб виграв вісім титулів чемпіона СССР, шість кубків та три суперкубки Союзу, шість чемпіонатів та чотири кубки України.
Також «Динамо» Лобановського здобуло два Кубки кубків і Суперкубок УЄФА, а збірна СССР у 1988 році виграла срібло чемпіонату Європи.
Крім того, разом з «Динамо» Лобановський тричі доходило до 1/2 фіналу Кубку європейських чемпіонів (Ліги чемпіонів).
Валерія Лобановського не стало 13 травня 2002 року.
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