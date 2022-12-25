Лобановський увійшов до топ-25 найкращих тренерів в історії футболу

Валерій Лобановський очолював київське «Динамо» з деякими перервами з 1972-го по 2002 роки

Легендарний українець посів 24 місце у рейтингу

Колишній головний тренер київського «Динамо» та збірної України Валерій Лобановський опинився у списку найкращих тренерів в історії за версією видання 90min.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українець посів 24 місце у рейтингу. На першій позиції знаходиться шотландець Алекс Фергюсон, другим став італієць Арріго Саккі, третій – нідерландець Рінус Міхелс.

2 фото На весь екран



Нагадаємо, Валерій Лобановський очолював київське «Динамо» з деякими перервами з 1972-го по 2002 роки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За цей час клуб виграв вісім титулів чемпіона СССР, шість кубків та три суперкубки Союзу, шість чемпіонатів та чотири кубки України.

Також «Динамо» Лобановського здобуло два Кубки кубків і Суперкубок УЄФА, а збірна СССР у 1988 році виграла срібло чемпіонату Європи.

Крім того, разом з «Динамо» Лобановський тричі доходило до 1/2 фіналу Кубку європейських чемпіонів (Ліги чемпіонів).

Валерія Лобановського не стало 13 травня 2002 року.