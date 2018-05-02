Ліга чемпіонів. Другим фіналістом турніру став «Ліверпуль»

Англійський клуб зазнав поразки, але цього вистачило для того, щоб зіграти у фіналі в Києві

У середу, 2-го травня, визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів з футболу. Ним став англійській «Ліверпуль», який за сумою двох матчів пройшов «Рому». Нагадаємо, перший матч підопічні Клоппа виграли з рахунком 5:2. У матчі-відповідь рахунок 4:2 на користь «Роми», але цього не вистачило для потрапляння у



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Фото: Getty Images

Англійський клуб зазнав поразки, але цього вистачило для того, щоб зіграти у фіналі в Києві

У середу, 2-го травня, визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів з футболу.

Ним став англійській «Ліверпуль», який за сумою двох матчів пройшов «Рому».

Нагадаємо, перший матч підопічні Клоппа виграли з рахунком 5:2.

У матчі-відповідь рахунок 4:2 на користь «Роми», але цього не вистачило для потрапляння у фінал, який відбудеться в Києві.

Як відомо, першим фіналістом став «Реал», який за сумою двох матчів пройшов «Баварію».

Ліга чемпіонів з футболу

1/2 фіналу (матч-відповідь)

«Рома» (Італія) - «Ліверпуль» (Англія) 4:2 (1:2)

Голи: 0:1 - Мане (9), 1:1 - Мілнер (15, авт), 1:2 - Вейналдум (25), 2:2 - Джеко (52), 3:2 Наінгголан (86), 4:2 - Наінгголан (90, пен)

«Рома»: Аліссон, Фасіо, Манолас, Коларов, Пеллегріні (Ундер, 53), Флоренці, Наінгголан, де Россі (Гоналон, 69), Ель-Шаараві (Антонуччі, 75), Шик, Джеко

«Ліверпуль»: Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 90), ван Дейк, Фірміно (Соланке, 87), Вейналдум, Салах, Мілнер, Мане (Клаван, 83), Гендерсон

Попередження: Ловрен (44), Флоренці (77), Манолас (84), Робертсон (84), Соланке (90)