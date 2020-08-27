Ліга чемпіонів: клуб Реброва завдав поразки чемпіону Шотландії



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Боротьба за м'яч гравців «Ференцвароша» і «Селтіка» Twitter Ференцвароша

Чемпіон Угорщини завоював другий виграш у кваліфікації Ліги чемпіонів

У матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» Ігоря Харатіна, який отримав від Андрія Шевченка виклик до збірної України, зустрічався у Глазго із шотландським «Селтиком».

Харатін з’явився на полі у стартовому складі, отримав жовту картку, відіграв до фінального свистка й допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1 та пробитися у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

«Селтік» (Шотландія) – «Ференцварош» (Угорщина) - 1:2.

Голи: 0:1 – Шигера (7), 1:1 – Крісті (53), 1:2 – Нген (75).

«Селтік» - Баркас, Жюльєн, Айер, Ельхамед (Фрімпонг, 78), Форрест (Айєті, 78), Крісті, Ельюнуссі, Макгрегор, Нтчам, Браун, Тейлор.

«Ференцварош» - Дібус, Блажіч, Ковачевич, Ботка, Чівіч, Харатін, Шигер, Ізаел (Болі, 71), Сомаліа, Нген (Шкварка, 80), Узуні (Двалі, 86).

Попередження: Ельхамед (27), Харатін (40), Браун (62), Шигер (62), Блажіч (66).

Свого наступного суперника «Ференцварош», очолюваний Сергієм Ребровим, дізнається під час жеребкування, яке відбудеться 31 серпня.

Додамо, що переможець в кваліфікації Ліги чемпіонів з огляду на епідеміологічну ситуацію в Європі визначається з одного матчу.

Джерело: УАФ