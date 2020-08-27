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    Ліга чемпіонів: клуб Реброва завдав поразки чемпіону Шотландії

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    Боротьба за м'яч гравців&nbsp;&laquo;Ференцвароша&raquo; і&nbsp;&laquo;Селтіка&raquo; - Ліга чемпіонів: клуб Реброва завдав поразки чемпіону Шотландії
    Боротьба за м'яч гравців «Ференцвароша» і «Селтіка»
    Twitter Ференцвароша

    Чемпіон Угорщини завоював другий виграш у кваліфікації Ліги чемпіонів

    У матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» Ігоря Харатіна, який отримав від Андрія Шевченка виклик до збірної України, зустрічався у Глазго із шотландським «Селтиком».

    Харатін з’явився на полі у стартовому складі, отримав жовту картку, відіграв до фінального свистка й допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1 та пробитися у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

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    Ліга чемпіонів: клуб Реброва завдав поразки чемпіону Шотландії
    Ліга чемпіонів: клуб Реброва завдав поразки чемпіону Шотландії
    Ліга чемпіонів: клуб Реброва завдав поразки чемпіону Шотландії

    «Селтік» (Шотландія) – «Ференцварош» (Угорщина) - 1:2.

    Голи: 0:1 – Шигера (7), 1:1 – Крісті (53), 1:2 – Нген (75).

    «Селтік» - Баркас, Жюльєн, Айер, Ельхамед (Фрімпонг, 78), Форрест (Айєті, 78), Крісті, Ельюнуссі, Макгрегор, Нтчам, Браун, Тейлор.

    «Ференцварош» - Дібус, Блажіч, Ковачевич, Ботка, Чівіч, Харатін, Шигер, Ізаел (Болі, 71), Сомаліа, Нген (Шкварка, 80), Узуні (Двалі, 86).

    Попередження: Ельхамед (27), Харатін (40), Браун (62), Шигер (62), Блажіч (66).

    Свого наступного суперника «Ференцварош», очолюваний Сергієм Ребровим, дізнається під час жеребкування, яке відбудеться 31 серпня.

    Додамо, що переможець в кваліфікації Ліги чемпіонів з огляду на епідеміологічну ситуацію в Європі визначається з одного матчу.

    Читайте також: Клуб Мілевського та Хачеріді також пройшов другий етап кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Джерело: УАФ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Сергій Ребров ФК Ференцварош Ігор Харатін ФК «Селтік» Українська асоціація футболу
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