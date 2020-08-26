Шовковський увійшов до складу політичної партії Кличка



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Представлення Шовковського під час з'їзду партії УДАР Світлина - сайт партії УДАР

Асистент головного тренера збірної України з футболу пішов у політику

Легенда «Динамо», ексворотар збірної України Олександр Шовковський буде балотуватися до Київської міської ради від політичної партії УДАР Віталія Кличка.

Відомий у минулому боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко під час з'їзду представив нові обличчя партії, а також підтвердив участь УДАРУ в місцевих виборах, як самостійної сили.

Серед нових членів команди «УДАРу» опинився відомий український колишній футболіст Олександр Шовковський. Сам Шовковський не зміг бути присутнім на з’їзді через підготовку до матчів «жовто-блакитних» у Лізі націй. Але записав учасникам з'їзду відеозвернення.

«Друзі, я як людина активна і небайдужа, хочу долучитися до змін в нашій столиці і в нашій країні. Я досягнув успіху у спорті і налаштований на успіх у політиці. На жаль, я не можу зараз бути з вами поруч, бо знаходжуся у штабі національної збірної, де ми готуємося до матчів Ліги нації. Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував мені долучитися до його команди - команди «УДАРу». Я не підведу!», - сказав Шовковський у відеозверненні.

Шовковський виступав за «Динамо» з 1993 по 2016 роки. Є українським рекордсменом за кількістю матчів в чемпіонаті України та за кількістю матчів в історії «Динамо» в Лізі чемпіонів.

Джерело: Політична партія УДАР