Виключено зі збірної Англії: капітан "Манчестер Юнайтед" отримав тюремний термін
Маґуайр не допоможе збірній Англії в Лізі націй
27-річний захисник збірної Англії та «Манчестер Юнайтед» Гаррі Маґуайр був визнаний винним в неодноразових тілесних завданих ушкодженнях, спробі хабарництва правоохоронним органам, насильстві по відношенню до державних службовців і образі після арешту на грецькому острові Міконосі.
Маґуайр розповів, що після даного вердикту він проінструктував свою команду юристів негайно проінформувати суди – буде подана апеляція.
«Я залишаюся твердим і впевненим у нашій невинності в цьому питанні - жертвами в будь-якому випадку є я, сім'я і друзі», - додав захисник.
Примітно, що тренер збірної Англії Гарет Саутгейт відкликав Маґуайра з національної команди на вересневі ігри Ліги націй проти Ісландії та Данії.
Нагадаємо, що Маґуайр був заарештований разом з братом Джо і Крістофером Шарманом в минулий четвер після сварки з поліцією.
Зауважимо, що трансферна вартість англійця складає 56 млн євро – 13 найдорожчий захисник світу.
Джерело: BBC