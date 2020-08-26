  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Виключено зі збірної Англії: капітан "Манчестер Юнайтед" отримав тюремний термін

    • Розсилка
    Маґуайр один із найдорожчих оборонців світу&nbsp; - Виключено зі збірної Англії: капітан "Манчестер Юнайтед" отримав тюремний термін
    Маґуайр один із найдорожчих оборонців світу 
    Світлина - championat.com

    Маґуайр не допоможе збірній Англії в Лізі націй

    27-річний захисник збірної Англії та «Манчестер Юнайтед» Гаррі Маґуайр був визнаний винним в неодноразових тілесних завданих ушкодженнях, спробі хабарництва правоохоронним органам, насильстві по відношенню до державних службовців і образі після арешту на грецькому острові Міконосі.

    Маґуайр розповів, що після даного вердикту він проінструктував свою команду юристів негайно проінформувати суди – буде подана апеляція.

    «Я залишаюся твердим і впевненим у нашій невинності в цьому питанні - жертвами в будь-якому випадку є я, сім'я і друзі», - додав захисник.

    Примітно, що тренер збірної Англії Гарет Саутгейт відкликав Маґуайра з національної команди на вересневі ігри Ліги націй проти Ісландії та Данії.

    Нагадаємо, що Маґуайр був заарештований разом з братом Джо і Крістофером Шарманом в минулий четвер після сварки з поліцією.

    Зауважимо, що трансферна вартість англійця складає 56 млн євро – 13 найдорожчий захисник світу.

    Читайте також: Два англійські клуби зацікавились трансфером Мессі.

    Джерело: BBC

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ