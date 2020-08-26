Виключено зі збірної Англії: капітан "Манчестер Юнайтед" отримав тюремний термін



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Маґуайр один із найдорожчих оборонців світу Світлина - championat.com

Маґуайр не допоможе збірній Англії в Лізі націй

27-річний захисник збірної Англії та «Манчестер Юнайтед» Гаррі Маґуайр був визнаний винним в неодноразових тілесних завданих ушкодженнях, спробі хабарництва правоохоронним органам, насильстві по відношенню до державних службовців і образі після арешту на грецькому острові Міконосі.

Маґуайр розповів, що після даного вердикту він проінструктував свою команду юристів негайно проінформувати суди – буде подана апеляція.

«Я залишаюся твердим і впевненим у нашій невинності в цьому питанні - жертвами в будь-якому випадку є я, сім'я і друзі», - додав захисник.

Примітно, що тренер збірної Англії Гарет Саутгейт відкликав Маґуайра з національної команди на вересневі ігри Ліги націй проти Ісландії та Данії.

Нагадаємо, що Маґуайр був заарештований разом з братом Джо і Крістофером Шарманом в минулий четвер після сварки з поліцією.

Зауважимо, що трансферна вартість англійця складає 56 млн євро – 13 найдорожчий захисник світу.

Джерело: BBC