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    «Реал» вперше в історії тріумфував у Юнацькій лізі УЄФА

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    Гравці &laquo;Реала&raquo; святкують взяття воріт&nbsp;&laquo;Бенфіки&raquo;&nbsp; - «Реал» вперше в історії тріумфував у Юнацькій лізі УЄФА
    Гравці «Реала» святкують взяття воріт «Бенфіки» 
    Twitter УЄФА

    «Реал» - рекордсмен по кількості виходів в 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА

    «Реал» під керівництвом Рауля Гонсалеса вперше виграв Юнацьку лігу УЄФА, перемігши у вирішальному матчі триразових фіналістів з «Бенфіки» з рахунком 3:2, повідомляє УЄФА.

    Високому пресингу «Бенфіки» мадридці протиставили грамотні контратаки і мали рацію - до перерви команда Рауля вела 2:0. У дебюті другого тайму Гонсалу Рамуш один м'яч відіграв, але вже через хвилину Мігель Гутьєррес відновив паритет, забивши третій гол мадридців.

    На 57-й хвилині Гонсалу Рамуш оформив дубль і знову подарував "орлам" надію. За рахунку 2:3 португальці втратили дві відмінні можливості зрівняти рахунок. Спочатку голкіпер «Реала» Луїс Лопес відбив пенальті Тьягу Данташа, а в кінцівці в поперечину влучив Енріке Араужу. У підсумку «Бенфіка» зазнала своєї третьої поразки в фіналах Юнацької ліги.

    Зазначимо, що «Реал» вперше переміг у фіналі. До цього клуб поступився у трьох півфіналах, в двох з яких він зустрічався з «Бенфікою» - в 2014 та 2017 роках.

    Додамо також, «Бенфіка» в третій раз програла у фіналі Юнацької ліги (2014 2017, 2020), що є антирекордом турніру.

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    Джерело: УЄФА

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