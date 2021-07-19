Ліга чемпіонів. Усі результати жеребкування третьої кваліфікації
«Шахтар» зіграє з бельгійським «Генком», першу гру донеччани проведуть у гостях
Сьогодні, 19 липня, в Ньоні пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Донецький «шахтар» на цьому етапі зіграє з «Генком», а команда Юрія Вернидуба «Шериф», якщо пройде вірменський «Алашкерт», вийде на переможця пари «Кайрат» (Казахстан)/ Црвена Звезда» (Сербія).
Шлях чемпіонів
«Динамо» Загреб (Хорватія)/«Омонія» (Кіпр) – «Легія» (Польща)/ Флора» (Естонія)
«Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар)/«ЧФР Клуж» (Румунія) – «Слован» (Словаччина)/«Янг Бойз» (Швейцарія)
«Олімпіакос» (Греція)/«Нефтчі» (Азербайджан) – «Мура» (Словенія)/«Лудогорець» (Болгарія)
«Кайрат» (Казахстан)/ Црвена Звезда» (Сербія) – «Алашкерт» (Вірменія)/«Шериф» (Молдова)
«Мальме» (Швеція)/ХІК (Фінляндія) – «Рейнджерс» (Шотландія)
«Ференцварош» (Угорщина)/«Жальгіріс» (Литва) – «Славія» (Чехія)
Шлях представників ліг
«ПСВ» (Нідерланди)/«Галатасарай» (Туреччина) – «Селтік» (Шотландія)/«Мідтьюлланд» (Данія)
«Спартак» (Росія) – «Бенфіка» (Португалія)
«Генк» (Бельгія) – «Шахтар» (Україна)
«Монако» (Франція) – «Рапід» (Австрія)/«Спарта» (Чехія)
Перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 3 і 4 серпня, матчі-відповіді – 10 серпня.
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