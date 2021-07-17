УЄФА змінив міста, які прийматимуть фінал Ліги чемпіонів

Місце Мюнхена зайняв Стамбул, а 2024 року трофей розіграють на «Вемблі»

Європейський союз футбольних асоціацій вніс зміни в список стадіонів, які прийматимуть фінали Ліги чемпіонів в найближчі роки.

У зв'язку з перенесенням через коронавірус вирішального матчу минулого сезону зі Стамбула в Порту, «Олімпійський стадіон Ататюрка» прийме фінал 2023 року. Мюнхен, де мав відбутися фінал, відповідно, отримає таке право на два роки пізніше. Як і планувалося, в 2024 році поєдинок прийме «Уемблі».

Також наголошується, що Стамбул прийме жеребкування групових етапів Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій. Така можливість надана місту в сезонах 2021/22 і 2022/23.

У 2024 року фінал Ліги Європи прийме Дублін. В 2025-м – Більбао. В іспанському місті відбудеться також вирішальний матч жіночої Ліги чемпіонів-2024.

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