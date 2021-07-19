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    «Динамо» повернеться додому після старту Прем’єр-ліги

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    Кияни впевнено здолали швейцарський&nbsp;&laquo;Етуаль&raquo;&nbsp; - «Динамо» повернеться додому після старту Прем’єр-ліги
    Кияни впевнено здолали швейцарський «Етуаль» 
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон України запланував контрольний матч на 23 липня

    Київське «Динамо» провело товариську зустріч зі швейцарським «Етуалем» на тренувальному зборі. Це був п’ятий матч чемпіона у Швейцарії і вони впевнено перемогли – 2:0.

    У першому таймі динамівців уперед вивів гол Богдана Лєднєва, а наприкінці матчу результативним ударом зі штрафного відзначився Денис Гармаш.

    Чемпіонат України стартує 23 червня, але «Динамо» в першому турі не гратиме. Через те, що «Олімпік» знявся зі змагань, а «Минай», який замінив донецький клуб, на час затвердження матчів першого туру ще не знав, де гратиме в наступному сезоні, кияни першу гру проведуть у другому турі. А на 23-е Мірча Луческу запланував матч з представником Бундесліги «Уніоном» з Берліна. Зустріч пройде на стадіоні клубу «Кематен».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» повернеться додому після старту Прем’єр-ліги