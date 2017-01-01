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    Ліга Європи. «Аталанта переграла «Ліон» , «Мілан» програв Рієці». Інші матчі

    Відбулися заключні маті групового етапу Ліги Європи
    Ліга Європи з футболу Матчі 6-го туру Група А «Вільярреал» (Іспанія) - «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) 0:1 (0:0) Гол: 0:1 - Блекмен (60) «Славія» (Чехія) - «Астана» (Казахстан) 0:1 (0:1) Гол: 0:1 - Анічич (38) Група С «Гоффенхайм» (Німеччина) - «Лудогорець»
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    Відбулися заключні маті групового етапу Ліги Європи

    Ліга Європи з футболу

    Матчі 6-го туру

    Група А

    «Вільярреал» (Іспанія) - «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 - Блекмен (60)

    «Славія» (Чехія) - «Астана» (Казахстан) 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 - Анічич (38)

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    Група С

    «Гоффенхайм» (Німеччина) - «Лудогорець» (Болгарія) 1:1 (1:0)

    Голі: 1:0 - Окс (25), 1:1 - Крістальдо (62)

    «Істанбул» (Туреччина) - «Брага» (Португалія) 2:1 (1:0)

    Голі: 1:0 - Віща (10), 1:1 - Рауль Сілва (55), 2:1 - Бельозоглу (77, пен)

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    Група D

    «Рієка» (Хорватія) - «Мілан» (Італія) 2:0 (1:0)

    Голи: 1:0 - Пульїч (7), 2:0 - Гавранович (47)

    «Аустрія» - «АЕК» 0:0

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    Група Е

    «Аполлон» (Кіпр) - «Евертон» (Англія) 0:3 (0:2)

    Голи: 0:1 - Лукман (21), 0:2 - Лукман (27), 0:3 - Влашич (86)

    «Аталанта» (Італія) - «Ліон» (Франція) 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Петанья (10)

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    Група F

    «Копенгаген» (Данія) - «Шериф» (Молдова) 2:0 (0:0)

    Голи: 1:0 - Сотіріу (57), 2:0 - Люфтнер (60)

    «Фастав Злін» (Чехія) - «Локомотив» (Росія) 0:2 (0:0)

    Голи: 0:1 - Міранчук (70), 0:2 - Фарфан (75)

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    Група G

    «Хапоель Б-Ш» (Ізраїль) - «Вікторія» (Чехія) 0:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – Гейда (28), 0:2 - Горшава (83)

    «Стяуа» (Румунія) - «Лугано» (Португалія) 1:2 (0:2)

    Голи: 0:1 - Дапрела (3),  0:2 - Вечеі (32) 1:2 - Гноере (60)

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    Група H

    «Црвена Звєзда» (Сербія) - «Кельн» (Німеччина) 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Срнич (22)

    «Арсенал» (Англія) - «БАТЕ» (Білорусь) 6:0 (3:0)

    Голи: 0:1 - Дебюші (11), 2:0 - Волкотт (37), 3:0 - Вілшер (43), 4:0 - Поляков (51, авт), 5:0 - Жиру (64, пен), 6:0 - Ель-Ненні (74)

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    Група К

    «Зюлте-Варегем» (Бельгія) - «Лаціо» (Італія) 3:2 (1:0)

    Голи: 1:0 - де По (6), 2:0 - Елен (60), 2:1 - Кайседо (67), 2:2 - Лейва (76), 3:2 - Лея-Ісека (83)

    «Вітесс» (Нідерланди) – «Ніцца» (Франція) 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Кастайнос (84)

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    Група L

    «Вардар» (Македонія) – «Русенборг» (Норвегія) 1:1 (1:1)

    Голи: 1:0 - Італо (9), 1:1 - Бендтнер (45, пен)

    «Реал Сосьєдад» (Іспанія) - «Зеніт» (Росія) 1:3 (0:1)

    Голи: 0:1 - Єрохін (35), 1:1 - Вілліан Жозе (58), 1:2 - Іванович (64), 1:3 - Паредес (85)

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    Група I

    «Марсель» (Франція) - «Ред Булл» (Австрія) 0:0

    «Віторія» (Португалія) - «Коньяспор» (Туреччина) 1:1 (0:1)

    Голи: 0:1 - Бурабія (15), 1:1 - Туран (77, авт)

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