Ліга Європи. «Аталанта переграла «Ліон» , «Мілан» програв Рієці». Інші матчі
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Розсилка
Відбулися заключні маті групового етапу Ліги Європи
Ліга Європи з футболу
Матчі 6-го туру
Група А
«Вільярреал» (Іспанія) - «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Блекмен (60)
«Славія» (Чехія) - «Астана» (Казахстан) 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Анічич (38)
Група С
«Гоффенхайм» (Німеччина) - «Лудогорець» (Болгарія) 1:1 (1:0)
Голі: 1:0 - Окс (25), 1:1 - Крістальдо (62)
«Істанбул» (Туреччина) - «Брага» (Португалія) 2:1 (1:0)
Голі: 1:0 - Віща (10), 1:1 - Рауль Сілва (55), 2:1 - Бельозоглу (77, пен)
Група D
«Рієка» (Хорватія) - «Мілан» (Італія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Пульїч (7), 2:0 - Гавранович (47)
«Аустрія» - «АЕК» 0:0
Група Е
«Аполлон» (Кіпр) - «Евертон» (Англія) 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - Лукман (21), 0:2 - Лукман (27), 0:3 - Влашич (86)
«Аталанта» (Італія) - «Ліон» (Франція) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Петанья (10)
Група F
«Копенгаген» (Данія) - «Шериф» (Молдова) 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - Сотіріу (57), 2:0 - Люфтнер (60)
«Фастав Злін» (Чехія) - «Локомотив» (Росія) 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - Міранчук (70), 0:2 - Фарфан (75)
Група G
«Хапоель Б-Ш» (Ізраїль) - «Вікторія» (Чехія) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Гейда (28), 0:2 - Горшава (83)
«Стяуа» (Румунія) - «Лугано» (Португалія) 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - Дапрела (3), 0:2 - Вечеі (32) 1:2 - Гноере (60)
Група H
«Црвена Звєзда» (Сербія) - «Кельн» (Німеччина) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Срнич (22)
«Арсенал» (Англія) - «БАТЕ» (Білорусь) 6:0 (3:0)
Голи: 0:1 - Дебюші (11), 2:0 - Волкотт (37), 3:0 - Вілшер (43), 4:0 - Поляков (51, авт), 5:0 - Жиру (64, пен), 6:0 - Ель-Ненні (74)
Група К
«Зюлте-Варегем» (Бельгія) - «Лаціо» (Італія) 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - де По (6), 2:0 - Елен (60), 2:1 - Кайседо (67), 2:2 - Лейва (76), 3:2 - Лея-Ісека (83)
«Вітесс» (Нідерланди) – «Ніцца» (Франція) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Кастайнос (84)
Група L
«Вардар» (Македонія) – «Русенборг» (Норвегія) 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Італо (9), 1:1 - Бендтнер (45, пен)
«Реал Сосьєдад» (Іспанія) - «Зеніт» (Росія) 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - Єрохін (35), 1:1 - Вілліан Жозе (58), 1:2 - Іванович (64), 1:3 - Паредес (85)
Група I
«Марсель» (Франція) - «Ред Булл» (Австрія) 0:0
«Віторія» (Португалія) - «Коньяспор» (Туреччина) 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - Бурабія (15), 1:1 - Туран (77, авт)