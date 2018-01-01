Ліга Європи. У матчі 1/16 фіналу «Црвена Звезда» та ЦСКА голів не забивали
- Сьогодні, 22:13
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Фото: РИА Новости
Сербські футболісти мали кілька хороших можливостей відкрити рахунок
Московський футбольний клуб ЦСКА зіграв внічию з сербською «Црвеною Звездою» в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Зустріч завершилася нульовою нічиєю.
При цьому гра двох команд пройшла у впертій боротьбі.
Сербські футболісти мали кілька хороших можливостей відкрити рахунок, але так і не змогли ними скористатися.
Матч-відповідь відбудеться в Москві 21 лютого.
Ліга Європи УЄФА
1/16 фіналу
«Црвена Звезда» (Сербія) - ЦСКА (Росія) 0:0
«Црвена Звезда»: Борян, Савич, Родич, Стойкович, Йовічич, Доналд, Ле Таллек, Крстічич, Радонич (Срнич, 78), Пешич (Рачич, 85), Бен-Набуан
ЦСКА: Акінфеєв, Васін, Березуцький, Фернандес, Дзагоєв, Кучаєв, Натхо, Вернблум, Головін, Вітіньо (Чалов, 85), Муса