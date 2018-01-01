  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ліга Європи. У матчі 1/16 фіналу «Црвена Звезда» та ЦСКА голів не забивали

    Сербські футболісти мали кілька хороших можливостей відкрити рахунок
    Московський футбольний клуб ЦСКА зіграв внічию з сербською «Црвеною Звездою» в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Зустріч завершилася нульовою нічиєю. При цьому гра двох команд пройшла у впертій боротьбі. Сербські футболісти мали кілька хороших можливостей відкрити рахунок, але так і не змогли ними скористатися.
    • Сьогодні, 22:13
    • Розсилка
    Фото: РИА Новости
    Фото: РИА Новости

    Сербські футболісти мали кілька хороших можливостей відкрити рахунок

    Московський футбольний клуб ЦСКА зіграв внічию з сербською «Црвеною Звездою» в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

    Зустріч завершилася нульовою нічиєю.

    При цьому гра двох команд пройшла у впертій боротьбі.

    Сербські футболісти мали кілька хороших можливостей відкрити рахунок, але так і не змогли ними скористатися.

    Матч-відповідь відбудеться в Москві 21 лютого.

    Ліга Європи УЄФА

    1/16 фіналу

    «Црвена Звезда» (Сербія) - ЦСКА (Росія) 0:0

    «Црвена Звезда»: Борян, Савич, Родич, Стойкович, Йовічич, Доналд, Ле Таллек, Крстічич, Радонич (Срнич, 78), Пешич (Рачич, 85), Бен-Набуан

    ЦСКА: Акінфеєв, Васін, Березуцький, Фернандес, Дзагоєв, Кучаєв, Натхо, Вернблум, Головін, Вітіньо (Чалов, 85), Муса

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ