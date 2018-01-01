Ліга Європи. У матчі 1/16 фіналу «Црвена Звезда» та ЦСКА голів не забивали

Сербські футболісти мали кілька хороших можливостей відкрити рахунок

Московський футбольний клуб ЦСКА зіграв внічию з сербською «Црвеною Звездою» в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Зустріч завершилася нульовою нічиєю. При цьому гра двох команд пройшла у впертій боротьбі. Сербські футболісти мали кілька хороших можливостей відкрити рахунок, але так і не змогли ними скористатися.