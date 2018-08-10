Ліга Європи. «Зеніт», «Феєнорд» і «Легія» зазнали фіаско, «Аталанта» та «Лейпциг» виграли. Матчі третього відбірного раунду
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Розсилка
На цій стадії вже сталося чимало сенсаційних результатів
У четвер, 9 серпня, відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2018/19.
До Вашої уваги результати всіх поєдинків:
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Третій відбірний раунд
ФК «Маріуполь» (Україна) – «Бордо» (Франція) – 1:3 (1:2)
«Зоря» (Україна) – «Брага» (Португалія) – 1:1 (0:0)
«Пюнік» (Вірменія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 0:0
«Динамо» (Мінськ, Білорусь) – «Зеніт» (Росія) – 4:0 (3:0)
«Штурм» (Австрія) – АЕК (Ларнака, Кіпр) – 0:2 (0:0)
«Сарпсборг» (Норвегія) – «Рієка» (Хорватія) – 1:1 (0:0)
«Істанбул Башакшехір» (Туреччина) – «Бернлі» (Англія) – 0:0
«Хапоель» (Хайфа, Ізраїль) – «Аталанта» (Італія) – 1:4 (1:2)
«Генк» (Бельгія) – «Лех» (Польща) – 2:0 (1:0)
«Вітесс» (Нідерланди) – «Базель» (Швейцарія) – 0:1 (0:0)
«Нордшелланд» (Данія) – «Партизан» (Сербія) – 1:2 (0:1)
«Гіберніан» (Шотландія) – «Мольде» (Норвегія) – 0:0
«Хайдук» (Хорватія) – «Стяуа» (Румунія) – 0:0
«Сігма» (Чехія) – «Кайрат» (Казахстан) – 2:0 (1:0)
«Слован» (Братислава, Словаччина) – «Рапід» (Відень, Австрія) – 2:1 (1:1)
ЦСКА (Софія, Болгарія) – «Копенгаген» (Данія) – 1:2 (1:0)
«Олімпіакос» (Греція) – «Люцерн» (Швейцарія) – 4:0 (3:0)
«Рейнджерс» (Шотландія) – «Марибор» (Словенія) – 3:1 (1:1)
«Тренчин» (Словаччина) – «Феєнорд» (Нідерланди) – 4:0 (3:0)
«Ягеллонія» (Польща) – «Гент» (Бельгія) – 0:1 (0:0)
«Спартак» (Суботиця, Сербія) – «Брондбю» (Данія) – 0:2 (0:1)
«Уфа» (Росія) – «Прогрес» (Люксембург) – 2:1 (1:0)
«Бешикташ» (Туреччина) – ЛАСК (Австрія) – 1:0 (1:0)
«Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – «Динамо» (Брест, Білорусь) – 4:0 (0:0)
«Лейпциг» (Німеччина) – «Університатя» (Крайова, Румунія) – 3:1 (1:0)
«Лудогорець» (Болгарія) – «Зринські» (Боснія та Герцеговина) – 1:0 (1:0)
«Легія» (Польща) – «Дюделанж» (Люксембург) – 1:2 (1:1)
«Алашкерт» (Вірменія) – ЧФР (Клуж, Румунія) – 0:2 (0:1)
«Олімпія» (Словенія) – ГІК (Фінляндія) – 3:0 (1:0)
«Шериф» (Молдова) – «Валюр» (Ісландія) – 1:0 (0:0)
«Корк Сіті» (Ірландія) – «Русенборг» (Норвегія) – 0:2 (0:2)
«Спартакс» (Юрмала, Латвія) – «Судува» (Литва) – 0:1 (0:0)
«ТНС» (Вельс) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 0:2 (0:2)
«Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль) – АПОЕЛ (Кіпр) – 2:2 (1:2)
«Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – «Кукесі» (Албанія) – 5:2 (4:1)
«Севілья» (Іспанія) – «Жальгіріс» (Литва) – 1:0 (1:0)
Матчі-відповідь відбудуться 16 серпня.