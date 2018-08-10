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    Ліга Європи. «Зеніт», «Феєнорд» і «Легія» зазнали фіаско, «Аталанта» та «Лейпциг» виграли. Матчі третього відбірного раунду

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    Ліга Європи. «Зеніт», «Феєнорд» і «Легія» зазнали фіаско, «Аталанта» та «Лейпциг» виграли. Матчі третього відбірного раунду

    На цій стадії вже сталося чимало сенсаційних результатів

    У четвер, 9 серпня, відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2018/19.

    До Вашої уваги результати всіх поєдинків:

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Третій відбірний раунд

    ФК «Маріуполь» (Україна) – «Бордо» (Франція) – 1:3 (1:2)

    «Зоря» (Україна) – «Брага» (Португалія) – 1:1 (0:0)

    «Пюнік» (Вірменія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 0:0

    «Динамо» (Мінськ, Білорусь) – «Зеніт» (Росія) – 4:0 (3:0)

    «Штурм» (Австрія) – АЕК (Ларнака, Кіпр) – 0:2 (0:0)

    «Сарпсборг» (Норвегія) – «Рієка» (Хорватія) – 1:1 (0:0)

    «Істанбул Башакшехір» (Туреччина) – «Бернлі» (Англія) – 0:0

    «Хапоель» (Хайфа, Ізраїль) – «Аталанта» (Італія) – 1:4 (1:2)

    «Генк» (Бельгія) – «Лех» (Польща) – 2:0 (1:0)

    «Вітесс» (Нідерланди) – «Базель» (Швейцарія) – 0:1 (0:0)

    «Нордшелланд» (Данія) – «Партизан» (Сербія) – 1:2 (0:1)

    «Гіберніан» (Шотландія) – «Мольде» (Норвегія) – 0:0

    «Хайдук» (Хорватія) – «Стяуа» (Румунія) – 0:0

    «Сігма» (Чехія) – «Кайрат» (Казахстан) – 2:0 (1:0)

    «Слован» (Братислава, Словаччина) – «Рапід» (Відень, Австрія) – 2:1 (1:1)

    ЦСКА (Софія, Болгарія) – «Копенгаген» (Данія) – 1:2 (1:0)

    «Олімпіакос» (Греція) – «Люцерн» (Швейцарія) – 4:0 (3:0)

    «Рейнджерс» (Шотландія) – «Марибор» (Словенія) – 3:1 (1:1)

    «Тренчин» (Словаччина) – «Феєнорд» (Нідерланди) – 4:0 (3:0)

    «Ягеллонія» (Польща) – «Гент» (Бельгія) – 0:1 (0:0)

    «Спартак» (Суботиця, Сербія) – «Брондбю» (Данія) – 0:2 (0:1)

    «Уфа» (Росія) – «Прогрес» (Люксембург) – 2:1 (1:0)

    «Бешикташ» (Туреччина) – ЛАСК (Австрія) – 1:0 (1:0)

    «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – «Динамо» (Брест, Білорусь) – 4:0 (0:0)

    «Лейпциг» (Німеччина) – «Університатя» (Крайова, Румунія) – 3:1 (1:0)

    «Лудогорець» (Болгарія) – «Зринські» (Боснія та Герцеговина) – 1:0 (1:0)

    «Легія» (Польща) – «Дюделанж» (Люксембург) – 1:2 (1:1)

    «Алашкерт» (Вірменія) – ЧФР (Клуж, Румунія) – 0:2 (0:1)

    «Олімпія» (Словенія) – ГІК (Фінляндія) – 3:0 (1:0)

    «Шериф» (Молдова) – «Валюр» (Ісландія) – 1:0 (0:0)

    «Корк Сіті» (Ірландія) – «Русенборг» (Норвегія) – 0:2 (0:2)

    «Спартакс» (Юрмала, Латвія) – «Судува» (Литва) – 0:1 (0:0)

    «ТНС» (Вельс) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 0:2 (0:2)

    «Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль) – АПОЕЛ (Кіпр) – 2:2 (1:2)

    «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – «Кукесі» (Албанія) – 5:2 (4:1)

    «Севілья» (Іспанія) – «Жальгіріс» (Литва) – 1:0 (1:0)

    Матчі-відповідь відбудуться 16 серпня.

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