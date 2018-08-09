Ліга Європи. «Маріуполь» - «Бордо» 1:3. Коли одного характеру замало

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Фото: ФК Бордо

Підопічні Олександра Бабича програли французькому клубу, ведучи походу матчу

У четвер, 9-го серпня, «Маріуполь» стартував у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Як відомо, у другому кваліфікаційному раунді команда Олександра Бабича у двоматчевому протистоянні змогла пройти шведський Юргорден, хоча експерти особливо не вірили в успіх українського клубу. Втім. у третьому раунді на долю азовського клубу випав доволі непростий суперник в обличчі французького «Бордо».

Суперник значно переважає український клуб за класом та підбором виконавців. Втім, перший матч маріупольський клуб проводив номінально в домашніх стінах, адже сам матч відбувався в Одесі. І попри очікування і прогнози саме «Маріуполь» доволі несподівано першим відкрив рахунок у матчі. Сталося це вже на шостій хвилині: спочатку після пострілу Фоміна м'яч від гравця «Бордо» влучив у стійку, а згодом після подачі з кута поля першим на м'ячі опинився Мишньов, який класно спіймав м'яч і пробив у кут воріт Костіля - 1:0.

Після такого повороту «Бордо» відразу включило пресинг і великими силами пішло на ворота Худжамова. Команда Бабича збільшила акцент на захисті, однак не забувала про контратаки. Так, в одній з таких атак на 18-й хвилині другий свій гол ледь не забив Мишньов: після подачі від Чурка не дали пробити Фоміну, однак першим на підборі знову опинився півзахисник азовського клубу, втім, цього разу Костіль з ударом впорався.

Впевнено можна говорити, що перша половина тайму була за українським клубом, однак надалі все перевернулося з ніг на голову. Французи таки намацали свою гру, а маріупольці почали нервувати, видаючи в захисті просто небачені помилки. На жаль, на 33-й хвилині «Бордо» рахунок зрівняло: французам знадобилося лише три вертикальні передачі, щоб розрізати всю оборону «Маріуполя», у підсумку м'яч адресовано Ляборду, який в дотик без проблем переграв Худжамова.

Через п'ять хвилин Ляборд взагалі зробив дубль: тут помилка захисника, який вирішив віддати назад на Худжамова, чого можна було не робити. В результаті голкіпер українського клубу невдало зупинив м'яч біля воріт, а вибивав вже коли Лаборд був прямо біля його ноги - прикрий рикошет і гол.

Під завісу тайму спробував відіграти м'яч молодий захисник Биков, однак його удар вийшов доволі неточним. У підсумку на перерву команди пішли за рахунку 2:1 і не на користь азовського клубу.

Жах для українського клубу продовжився у другому таймі, адже вже на 50-й хвилині французи забили третій м'яч: обрізався на своїй половині поля Демірі, подарувавши м'яч Ляборду, який віддав вперед на хід Санхаре. Юнусс п'ятою скинув під удар Чуамені, який з лінії карного майданчика пробив точно в нижній кут воріт Худжамова.

Однак «Маріуполь» рук не опускав і продовжував грати у свою гру. Доволі активним був Борячук, який робив доволі гострі простріли уздовж карного, однак Фомін ніяк не міг зачепитися за м'яч. Тому доволі дивним виявилося рішення Бабича випустити Борячука замість Чурка, який значно активніше за Фоміна діяв ще у першому таймі. Вже 62-й хвилині вже сам Борячук вирішив взяти гру на себе, протягнув м'яч, але пробив у стійку воріт французького клубу.

«Бордо» відповіло небезпечним моментом через чотири хвилини, коли 1 на 1 з Худжамовим опинився Лаборд, але капітан азовського клубу не дозволив супернику зробити хет-трик. На 77-й хвилині господарі поля знову огризнулися, однак Піхальонок після класної передачі від Вакули пробив повз ворота.

Час діяв не на користь команди Бабича, яка помітно підсіла, як морально, так і физично. В результаті вже у доданий час Маріуполь ледь не пропустив четвертий гол: невгамовний Ляборд вискочив один на один з Худжамовим, обігравши двох захисників. На щастя, пробив форвард не тільки над голкіпером, але і набагато вище поперечки воріт.

Поразка вдома з рахунком 1:3 фактично позбавила український клуб шансів на продовження боротьби, адже пропустити три голи на виїзді - це доволі багато. Втім, остаточно доля команди у Лізі Європи вирішиться вже за тиждень, коли «Маріуполь» зіграє матч-відповідь на виїзді.

Ліга Європи з футболу

Третій відбірний раунд

ФК «Маріуполь» (Україна) – «Бордо» (Франція) – 1:3 (1:2)

Гол: 1:0 – Мишньов (7), 1:1 – Ляборд (33), 1:2 – Ляборд (37), 1:3 – Чуаемі (49)

«Маріуполь»: Худжамов, Биков, Яворський, Дава (Вакула, 66), Демірі, Мишньов, Піхальонок, Тищенко (Горбунов, 82), Полегенько, Чурко (Борячук, 46), Фомін.

«Бордо»: Костіль, Гаїч (Левчук, 78), Кунде, Камано, Санхаре (Вада, 87), Чуаемі, Плашил, Ляборд, Пабло, Юссуф (Лерагер, 78), Пундже.

Попередження: Чурко (41), Демірі (81)