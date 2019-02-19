«Ліверпуль» полякав «Баварію», але залишив питання про 1/4 Ліги чемпіонів на Мюнхен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ні Мохаммед Салах, ні Тьяґо Алькантара у цій зустрічі відзначитися не змогли the guardian

Гості майже не мали нагод відзначитися

Перша серія, можливо, найочікуванішого протистояння на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилася внічию. «Ліверпуль» на рідному «Енфілді» володів перевагою, але забити «Баварії» не зміг.

Мюнхенці єдину нагоду втратили на початку зустрічі, та й то забити могли не самі - у власні ворота м'яч ледь не злізав Жоель Матіп.

Пізніше камерунець міг забити вже Мануелеві Нойєру. А ще дві гарних нагоди змарнував Садіо Мане.

Загалом гра була скупою на моменти і завершилася логічно.

«Ліверпуль» (Англія) - «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) - 0:0

«Ліверпуль»: Аліссон - Александр-Арнольд, Матіп, Фабіньо, Ендрю Робертсон - Вейналдум, Джордан Гендерсон (к), Набі Кейта (Джеймс Мілнер, 76) - Салах, Фірміно (Оріґі, 76), Садіо Мане. Тренер - Юрґен Клопп

«Баварія»: Мануель Нойєр (к) - Кімміх, Зюле, Гуммельс, Алаба - Тьяґо Алькантара, Хаві Мартінес, Хамес (Ренату Саншеш, 88) - Ґнабрі (Рафінья, 90+1), Роберт Левандовскі, Кінґслі Коман (Рібері, 81). Тренер - Ніко Ковач

Суддя: Джанлука Роккі (Італія)

Попередження: Джордан Гендерсон (55) - Кімміх (28)

19 лютого. Ліверпуль. Стадіон «Енфілд»

0:0 - матч-відповідь команди зіграють 13 березня у Мюнхені.