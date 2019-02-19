  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Ліверпуль» полякав «Баварію», але залишив питання про 1/4 Ліги чемпіонів на Мюнхен

    • Розсилка
    Ні Мохаммед Салах, ні Тьяґо Алькантара у цій зустрічі відзначитися не змогли - «Ліверпуль» полякав «Баварію», але залишив питання про 1/4 Ліги чемпіонів на Мюнхен
    Ні Мохаммед Салах, ні Тьяґо Алькантара у цій зустрічі відзначитися не змогли
    the guardian

    Гості майже не мали нагод відзначитися

    Перша серія, можливо, найочікуванішого протистояння на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилася внічию. «Ліверпуль» на рідному «Енфілді» володів перевагою, але забити «Баварії» не зміг.

    Мюнхенці єдину нагоду втратили на початку зустрічі, та й то забити могли не самі - у власні ворота м'яч ледь не злізав Жоель Матіп.

    Читайте також

    Пізніше камерунець міг забити вже Мануелеві Нойєру. А ще дві гарних нагоди змарнував Садіо Мане.

    Загалом гра була скупою на моменти і завершилася логічно.

    «Ліверпуль» (Англія) - «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) - 0:0
    «Ліверпуль»: Аліссон - Александр-Арнольд, Матіп, Фабіньо, Ендрю Робертсон - Вейналдум, Джордан Гендерсон (к), Набі Кейта (Джеймс Мілнер, 76) - Салах, Фірміно (Оріґі, 76), Садіо Мане. Тренер - Юрґен Клопп
    «Баварія»: Мануель Нойєр (к) - Кімміх, Зюле, Гуммельс, Алаба - Тьяґо Алькантара, Хаві Мартінес, Хамес (Ренату Саншеш, 88) - Ґнабрі (Рафінья, 90+1), Роберт Левандовскі, Кінґслі Коман (Рібері, 81). Тренер - Ніко Ковач
    Суддя: Джанлука Роккі (Італія)
    Попередження: Джордан Гендерсон (55) - Кімміх (28)
    19 лютого. Ліверпуль. Стадіон «Енфілд»

    0:0 - матч-відповідь команди зіграють 13 березня у Мюнхені.

     Читайте також: «ПСЖ» завдає першої поразки «Манчестеру» Сульшера і майже знімає питання про вихід в 1/4-ту
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ