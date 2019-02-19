«Ліверпуль» полякав «Баварію», але залишив питання про 1/4 Ліги чемпіонів на Мюнхен
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Розсилка
Гості майже не мали нагод відзначитися
Перша серія, можливо, найочікуванішого протистояння на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилася внічию. «Ліверпуль» на рідному «Енфілді» володів перевагою, але забити «Баварії» не зміг.
Мюнхенці єдину нагоду втратили на початку зустрічі, та й то забити могли не самі - у власні ворота м'яч ледь не злізав Жоель Матіп.
Пізніше камерунець міг забити вже Мануелеві Нойєру. А ще дві гарних нагоди змарнував Садіо Мане.
Загалом гра була скупою на моменти і завершилася логічно.
«Ліверпуль» (Англія) - «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) - 0:0
«Ліверпуль»: Аліссон - Александр-Арнольд, Матіп, Фабіньо, Ендрю Робертсон - Вейналдум, Джордан Гендерсон (к), Набі Кейта (Джеймс Мілнер, 76) - Салах, Фірміно (Оріґі, 76), Садіо Мане. Тренер - Юрґен Клопп
«Баварія»: Мануель Нойєр (к) - Кімміх, Зюле, Гуммельс, Алаба - Тьяґо Алькантара, Хаві Мартінес, Хамес (Ренату Саншеш, 88) - Ґнабрі (Рафінья, 90+1), Роберт Левандовскі, Кінґслі Коман (Рібері, 81). Тренер - Ніко Ковач
Суддя: Джанлука Роккі (Італія)
Попередження: Джордан Гендерсон (55) - Кімміх (28)
19 лютого. Ліверпуль. Стадіон «Енфілд»
0:0 - матч-відповідь команди зіграють 13 березня у Мюнхені.