Мальдіні: багато хто порівнює Пьонтека з Шевченком, але є тільки один Шева



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Мальдіні підтримує дружбу з Шевченком Footboom

Легендарний футболіст «Мілана» розставив усе на свої місця

Директор зі стратегічного розвитку «Мілана» Паоло Мальдіні після матчу 24-го туру італійської Серії А з «Аталантою» (3:1) розповів, як ставиться до порівняння форварда Кшиштофа Пьонтека з екс-гравцем «Мілана» Андрієм Шевченком.

«Багато хто порівнює Пьонтека з Андрієм Шевченком, але є тільки один Шева. Крім того, Шева приїхав свого часу, щоб приєднатися до і без того сильної команди. Він став додатковим підсиленням, що дозволило досягти відмінних результатів.



Пьонтек робить неймовірні речі, але він прийшов в непростий для клубу час. Якщо він приведе нас до нових висот, ми будемо щасливі. Наша мета - дати клубу і гравцям відчуття міцної основи. Це довгий процес, але команда слухає тренера і вчиться на своїх помилках», - наводить слова Мальдіні Football Italia.