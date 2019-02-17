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    Мальдіні: багато хто порівнює Пьонтека з Шевченком, але є тільки один Шева

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    Мальдіні підтримує дружбу з Шевченком - Мальдіні: багато хто порівнює Пьонтека з Шевченком, але є тільки один Шева
    Мальдіні підтримує дружбу з Шевченком
    Footboom

    Легендарний футболіст «Мілана» розставив усе на свої місця

    Директор зі стратегічного розвитку «Мілана» Паоло Мальдіні після матчу 24-го туру італійської Серії А з «Аталантою» (3:1) розповів, як ставиться до порівняння форварда Кшиштофа Пьонтека з екс-гравцем «Мілана» Андрієм Шевченком.

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    «Багато хто порівнює Пьонтека з Андрієм Шевченком, але є тільки один Шева. Крім того, Шева приїхав свого часу, щоб приєднатися до і без того сильної команди. Він став додатковим підсиленням, що дозволило досягти відмінних результатів.

    Пьонтек робить неймовірні речі, але він прийшов в непростий для клубу час. Якщо він приведе нас до нових висот, ми будемо щасливі. Наша мета - дати клубу і гравцям відчуття міцної основи. Це довгий процес, але команда слухає тренера і вчиться на своїх помилках», - наводить слова Мальдіні Football Italia.

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