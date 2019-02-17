Лунін — серед найдорожчих молодих футболістів чемпіонату Іспанії
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Андрій Лунін
«Леганес»
Авторитетне видання Transfermarkt опублікувало топ-11
Український голкіпер «Леганеса» Андрій Лунін увійшов в список найдорожчих гравців чемпіонату Іспанії у віці до 20 років за версією Transfermarkt.
Андрій Лунін розділив сьому сходинку в рейтингу із Браїмом Діасом («Реал»), Семюелем Чуквуезе («Вільярреал»), Оскаром Родрігесом («Леганес») і Перу Ноласкоаїном («Атлетік») – всіх їх портал оцінив у 5 мільйонів євро .
Найдорожчим гравцем у Transfermarkt визнали вісімнадцятирічного Жуніора Вінісіуса з «Реалу» — 35 млн євро. Франа Бельтрана з «Сельти» видання оцінило у 18 мільйонів євро, Педро Порро з «Жирони» – у 10 млн.